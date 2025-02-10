أحمد موسى: العالم أجمع يرفض المخططات الأمريكية بشأن قطاع غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يحدث حاليًا في القضية الفلسطينية سيؤثر سلبًا على جميع الدول العربية، محذرًا من أن المنطقة ستتعرض لتدمير شامل في حال استمرار هذه السياسات، كما أن ترامب قد تراجع عن وعوده التي أطلقها قبل فوزه في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وفي هجوم مباشر على ترامب ونتنياهو، أضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى تحقيق أمن إسرائيل دون اكتراث بمصير 22 دولة عربية، مذكّرًا بأن إسرائيل لن تكون آمنة إذا اقتربت من تهديد أمن الدول العربية.

كما أكد موسى أن الأرض الفلسطينية ستظل ملكًا للشعب الفلسطيني، مهما حاول ترامب ونتنياهو تغيير الواقع، مشددًا على أن العالم أجمع يرفض المخططات الأمريكية بشأن قطاع غزة.