إبراهيم عيسى: البعض تعامل مع تصريحات تهجير الفلسطينيين على أنها قنبلة "دخانية"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى الأيام الماضية كان الجميع ينام ويستقيظ على تصريحاته وكلامه الذي لا يتوقف بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وتحويل غزة لمنتجع عقاري، قائلا: "البعض تعامل مع هذه التصريحات على أنها قنبلة دخانية".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البعض اعتبر بأن التراجع عن هذه التصريحات بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتصار واتخاذ خطوات للخلف، موضحًا أن الأمر جلل ولا يجب التهوين بهذا الأمر والأمر يستحق الاهتمام والانتباه الشديد والحذر الأشد.

وتابع: "هناك رغبة وإرادة من ترامب وعزيمته على تهجير الفلسطينيين وهو جاد في المشروع الذي يطرحه من خلال تصريحاته اليومية"، مؤكدًا أن مصر والسعودية والإمارات هم من قالوا "لا" لترامب.