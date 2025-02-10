مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نعول على مواقف الأشقاء العرب في الدفاع عن حقوق شعبنا

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إننا نؤكد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من كل مناطق الضفة الغربية.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": نؤكد على تنفيذ جميع المراحل الثلاث لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعودة النازحين.

وأكد: “نريد أن يكون وقف إطلاق النار ثابتا وشاملا ومستداما”، موضحا: "سنتحرك في المنظمة الدولية بهدف اعتماد خطوة عملية للتصدي لمحاولات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

واستطرد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة للقاهرة الإخبارية: نعول على مواقف الأشقاء العرب في الدفاع عن حقوق شعبنا.