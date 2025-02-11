عمرو خليل: موقف عربي موحد يرفض تهجير الفلسطينيين

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ أياما ثِقالا يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة والقدس، لكن عنوانها الحقيقي والأهم هو البقاء والصمود بالرغم من آلة القتل الإسرائيلية وجرائمها المستمرة.

وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات التهجير القسري تتكرر، وتتسع حلقة استهداف أخرى تضم مصر والأردن والسعودية، دول عربية ثلاث هي ركيزة الاستقرار والاعتدال في المنطقة.

وتابع، أنه بالرغم من كل ذلك، إلا أنها تقف بصلابة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وبفضل جهودها وتحركاتها، فهناك الآن في العالم من يسمع ويردد ويدافع باقتناع تام عن القضية الفلسطينية.