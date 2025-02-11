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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة القاهرة توافق على إقامة معارض أهلًا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة

اجتماع غرفة القاهرة التجارية
اجتماع غرفة القاهرة التجارية
ولاء عبد الكريم

ناقش مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري خلال اجتماعً طارئً أمس  بعض الموضوعات الهامة، من بينها ترتيبات تنظيم معارض أهلًا رمضان استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، ومناقشة اعتماد مبلغ مالي لمساعدة أهالي غزة طبقًا لتوجهات القيادة السياسية. 

ووافق مجلس إدارة غرفة القاهرة بالإجماع على إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان" بمناطق محافظة القاهرة لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفّضة.

ووافق مجلس إدارة الغرفة بالإجماع أيضًا على اعتماد 3 مليون جنيه لدعم أهالي غزة ضمن توجهات الدولة  بتواصل تدفق قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح لدعم أهالي غزة ؛ إيمانًا بتحمل المسئولية الانسانية في الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وجاءت آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة لتصب في أهمية هذه المعارض والالتفاف حولها بما يلبي متطلبات المواطنين من السلع الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر.

ويُراعي مجلس إدارة الغرفة التوزيع الجغرافي لتنظيم هذه المعارض، مع تجهيزها مجانًا للعارضين ، وبالتالي يقدمون خصومات مناسبة على أسعار السلع .

وقرّر مجلس إدارة الغرفة استمرار المتابعة اليومية حتى إقامة هذه المعارض ، ثُمَّ المتابعة أثناء فترة إقامتها بما يحقق احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والموسمية.

يأتي اجتماع مجلس إدارة الغرفة ضمن الجهود المجتمعية التي اعتادت عليها الغرفة بتنظيم معارض أهلًا رمضان ، سواء المعرض الرئيسي الذي يُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر أو الشوادر التي تنظمها الغرفة في عدد من الأحياء ، خاصة الشعبية.

وشدّد مجلس إدارة الغرفة على أهمية هذه المعارض ودورها في مساندة المواطنين وتخفيف العبء عنهم في ظل دخول شهر رمضان بتوفير السلع ، خاصة الاستراتيجية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من خلال التنسيق مع المصانع الغذائية وكبار التجار لتوفير السلع بأسعار الجملة ، وتوفير مساحات عرض مجانية للتجار لتقليل التكاليف.

وقال أيمن العشري إن هذه الجهود تأتي في إطار المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع بأسعار مخفضة ، مع التأكيد على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في حالة آمنة ويكفي لتلبية الاحتياجات.

وتابع "العشري" : هذه المعارض تهدف إلى دعم أهالينا من خلال تقديم أسعار مخفضة بتقليل حلقات التداول وزيادة المعروض ؛ مما يساهم في تحقيق توازن سعري في الأسواق ، مشيرًا إلى أن معارض "أهلاً رمضان" ساهمت في السنوات الماضية في ضبط الأسواق بشكل ملحوظ.

توفير سلع بأسعار مخفضة

ولفت رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن معارض "أهلاً رمضان" تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 إلى 30%، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة القاهرة ، وتشمل معارض أهلًا رمضان كافة السلع الأساسية منها الأرز، والزيوت، والمكرونة، والسكر، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والدواجن وغيرها من السلع الرمضانية.

ووجّه "العشرى" الشكر لأعضاء مجلس إدارته على تحمسهم لتعظيم دور مساندة المواطنين مع دخول الشهر الكريم ، كما وجّه الشكر لكل منتسبى غرفة القاهرة الذين يساندون من أجل تعظيم هذا الدور والمساهمة في ضبط السوق واستقراره بشكل مستمر.

غرفة القاهرة التجارية المواطنين الشعب الفلسطيني أهالي غزة أهلًا رمضان

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