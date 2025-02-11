كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وغزل المحلة.. الموعد والقنوات الناقلة والغيابات

يلتقى فى السابعة مساء اليوم فريق الكرة بالنادي الأهلي مع غزل المحلة باستاد السلام ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم،

وتذاع مباراة الأهلي وغزل المحلة على قناة أون تايم سبورت في السابعة مساء.



تعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري واحدة من أبرز اللقاءات الجماهيرية التى ينتظرها الجماهير رغم الفارق الكبير في ظروف الفريقين، حيث يتواجه الفريقان في مباراة تكتسب أهمية كبيرة للأهلي، الذي يسعى لتحقيق فوز جديد في مسعاه للعودة إلى صدارة الدوري، في حين يطمح غزل المحلة إلى وقف سلسلة الهزائم المتتالية أمام الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية.



الأهلي يدخل المباراة وهو في حالة فنية جيدة تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف بيراميدز المتصدر .

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد انتصارين مهمين في الجولات الأخيرة، وهو ما يعزز آماله في اللحاق بصدارة الترتيب.



ويعتمد الأهلي في هذه المباراة على تألق بعض لاعبيه المميزين مثل إمام عاشور الذي يواصل تقديم مستويات رائعة في خط الوسط، بالإضافة إلى السلوفيني نيجك جراديشار الذي يساهم بشكل كبير في الهجوم.

على الرغم من القوة الفنية للأهلي، إلا أن الفريق يعاني من بعض الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات فى مقدمتهم الوافد الجديد أشرف بن شرقي، الذي لم يتمكن من المشاركة في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، إلى جانب وسام أبو علي وطاهر محمد وأشرف داري وبعض اللاعبين المصابين. ورغم تلك الغيابات، فإن الأهلي يمتلك البدائل المناسبة التي تمنحه القدرة على المنافسة والفوز في أي مباراة،.



وحرص كولر خلال الأيام الأخيرة وتحديدا بعد مباراة بتروجت الأخيرة التى فاز فيها الفريق بهدفين مقابل هدف واحد فى تصحيح كافة الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات الأخيرة فى مقدمتها الأخطاء الدفاعية التى تسببت فى دخول الفريق عدة أهداف فى المباريات الماضية مقارنة بما حدث فى المواسم الماضية .



واختتم الفريق أمس تدريباته بملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة واختار بعدها كولر قائمة الفريق التى انتظمت فى المعسكر المغلق ليلة المباراة .

وشدد كولر خلال المحاضرة الفنية التى عقدها مع اللاعبين بالفيديو على أهمية المباراة وأهمية مواصلة الانتصارات وحصد النقاط من أجل مواصلة الصراع القوى مع المنافسين على صدارة الدوري .

وأوضح كولر للاعبين أن التشكيل الأساسي للفريق باب مفتوح للجميع شريطة الاجتهاد والالتزام بكافة التعليمات التى يمنحها الجهاز الفنى للاعبين .



أما غزل المحلة، فيعاني هذا الموسم من ظروف صعبة حيث يحتل المركز 15 برصيد 11 نقطة فقط، مما يضعه في موقف حرج في صراع الهروب من الهبوط. ورغم ذلك، فإن فريق زعيم " الفلاحين " يسعى إلى وقف سلسلة هزائمه أمام الأهلي، حيث لم يحقق الفوز على الأهلي في آخر 10 مواجهات جمعت بينهما. وآخر تعادل بين الفريقين كان في فبراير 2006، عندما انتهت المباراة بنتيجة 2-2، ومنذ ذلك الحين، تلقى المحلة خسائر متتالية أمام الأهلي في القاهرة.



ويأمل فريق غزل المحلة بقيادة مدربه نيكوديموس بابا فاسيليو في تحقيق مفاجأة، خاصة بعد بعض التعديلات في التشكيلة بإضافة صفقات جديدة مثل عماد ميهوب وأحمد فوزي، إضافة إلى تألق النجم التونسي محمد علي بن حمودة، الذي يُعد أحد أبرز اللاعبين في الفريق.



غزل المحلة سيعتمد على الروح القتالية والقتال بعد الفوز فى أول مباراة لبابا فسيلو بعد تولية المهمة على مودن سبورت من أجل تجنب الخسارة الجديدة أمام الأهلي، خاصة وأن الفريق يعاني من صعوبات في تكرار النتائج الجيدة خارج ملعبه.



ويسعى غزل المحلة لتجاوز صعوبة المواجهة والتأكيد على وجوده بين الكبار رغم نتائجه المتواضعة هذا الموسم. رغم الفوارق الفنية والبدنية بين الفريقين، فإن أي مفاجأة قد تحدث في مثل هذه المباريات لا يمكن استبعادها، خاصة إذا نجح المحلة في استغلال نقاط ضعفه للأهلي.