برومو "المداح 5" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر .. تفاصيل

تمكن برومو مسلسل المداح 5، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان، من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحقق فيلم “ المداح 5 ” ، ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في عضون 4 أيام ، بعد طرحه علي موقع يوتيوب .

ومن المقرر أن يتعاون الفنان حمادة هلال فى هذا الجزء مع الفنانة غادة عادل، والتي إنضمت إلي الجزء الأخير من المسلسل، حيث تجسد دور الشيطانة .

ويعد هذا التعاون بين حمادة هلال وغادة عادل بعد سنوات طويلة ، منذ أن جمعها فيلم “ عيال حبيبة ” .

أبطال وصناع مسلسل “المداح”

مسلسل “المداح ” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، ،خالد الصاوي ، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.