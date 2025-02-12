هل من صام الأيام البيض في شعبان كأنه صام الدهر كله؟.. داعية إسلامي يجيب

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إنه بداية من اليوم الأربعاء تبدأ الأيام البيض من شهر شعبان، اتسمت بذلك لبياضها، فهذه الأيام فرصة عظيم لاغتنامها، علينا الا نتركها ونذكر بها غيرنا.

صيام الأيام البيض لشهر شعبان

وأضاف “عبد الرازق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من صام الأيام البيض من كل شهر هجري 13 و 14 و 15 كأنه صام الدهر كله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله)، اى صوم يوم واحد فى الأيام البيض بـ10 أيام، سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه، قال (أوصاني خليلي بثلاث صوم ثلاثة ايام من كل شهر نوما على وتر وصلاة الضحى).

وأشار إلى أن من كانت عليها أيام من شهر رمضان الماضي فهذه الأيام فرصة عظيمة لها بنية ان تقضي ما عليها وصوم الأيام البيض.

وتابع: أن هذه الأيام من أعظم الأيام التى نأخذها فرصة للاستعداد لرمضان ولو عندك أي ظروف وحالت ان تصوم هذه الثلاثة أيام ينفع تصوم أى 3 أيام من الشهر كله بديل عنها، والدليل على ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أولها من آخرها أو أوسطها إن لم تصم ذكّر غيرك ولك مثل أجره.

الأيام البيض

من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صيام 3 أيام من كل شهر هجري؛ وهي: 13،14،15 من كل شهر هجري.

حكم صيام الأيام البيض متفرقة ؟

واستشهد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم صيام الأيام البيض متفرقة؟ بما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»متفق عليه.

وأوضح أنه يجوز لمن لم يستطع صيام 13و14و15 من الشهر الهجري، أن يصوم غيرها 3 أيام، مستندًا في قوله على ما ذُكر أن أبا هريرة(راوي الحديث) كان يقول: لا أبالي من أي أيام الشهر صمت، موضحًا أنه يوز للعبد أن يصوم من أول الشهر أو آخره أو منتصفه لكن الأفضل صيام الـ 13 والـ14، والـ15.

وأكد أنه يجوز للعبد صيام الأيام البيض متقطعين دون تتابع بينهم، لافتًا إلى أن المهم هو المحافظة على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر عربي.

حكم صيام الأيام البيض دون إذن الزوج ؟

الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إنه على المرأة أن تستأذن زوجها فى صيام النفل اذا لم يكن هناك تأثير على حقوقه، فالغرض من الاستئذان فى صيام النفل قضاء حقه فأذا لم يكن هناك احتياج فلا مانع من الصيام فالأصل الا يوجد هناك تعارض بين الصيام وحق الزوج وعليها أن تطيعه حال رفض وليس عليها قضاء فى صيام التطوع .