قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعض النصائح عند شراء سيارة كهربائية مستعملة .. تعرف عليها
«الغندور»: الفحوصات الطبية تحدّد موقف إمام عاشور من مباراة قمة الإسماعيلي
احذر هذا الأمر يبطل الصدقة.. علي جمعة يشرح شروطها في الإسلام
سعر صرف الدينار الكويتي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء
«البدر» يلتقي «قلب الأسد» اليوم الأربعاء.. هتشوفوا بعينك في السماء طوال الليل
الولايات المتحدة ترفض طلب «نتنياهو» تمديد تواجد الاحتلال بجنوب لبنان
الغرفة التجارية ببورسعيد: مفاجآت بمعرض «أهلاً رمضان» وأسعار لا تقارن | شاهد
ليست عملية «عقارية» بل «سياسية».. الرئيس الفرنسي: أرفض مقترح «ترامب» بتهجير الفلسطينيين من غزة
بشير التابعي: جميع أمراض الكرة تتواجد في الزمالك.. لهذا السبب
دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردّده من الآن ليوم الجمعة يغفر الله كل ذنوبك
5 حالات لإعادة النظر فى الأحكام النهائية بالإجراءات الجنائية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أميرة خلف

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة النواب على المادة التي تحق  50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.

نصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه : إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.


وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

البرلمان مجلس النواب مشروع قانون المتهم الإجراءات الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الاجتماع

4 قرارات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023

أموال

موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟

الأمطار

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. فيديو

ملك الأردن

العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

واقعة مدرسة الحسينية

القصة الكاملة لوكيلة مدرسة الحسينية وزوجها.. تعاطف السوشيال في مواجهة عقاب رسمي| من ينتصر؟

بعثة الحج

بالأسماء والتخصصات .. الصحة تعلن قائمة الفائزين في بعثة الحج الطبية 2025

ترامب وملك الأردن

مافيش فايدة .. تفاصيل لقاء ترامب والعاهل الأردني في واشنطن

ترشيحاتنا

موعد رفع الحد الأدنى للأجور .. هل يتم التطبيق في راتب شهر مارس أم إبريل ؟

موعد رفع الحد الأدنى للأجور.. هل يتم التطبيق في راتب شهر مارس أم إبريل؟

جامعة حلوان

مشاركة مميزة لجامعة حلوان في مهرجان إبداع 13 لشباب الجامعات

وزير السياحة والآثار

في زيارة رسمية.. وزير الآثار: إطلاق قافلة سياحية قطرية |تفاصيل

بالصور

بعض النصائح عند شراء سيارة كهربائية مستعملة .. تعرف عليها

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لمنع التشقق والجفاف.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء

وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء
وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء
وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء

حبيبة الملايين.. السوق المصري يودع سيارة الشعب الشهيرة

BYD f3
BYD f3
BYD f3

هتتبسط فى رمضان وهتخس.. 11 نوع من ياميش رمضان ينقص الوزن

ياميش رمضان
ياميش رمضان
ياميش رمضان

فيديو

سلوى عثمان مع تقى الجيزاوي

سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. خيانة ومواجهة في برومو وتقابل حبيب

مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025.. محمود حميدة يعاقب أبناءه في برومو ولاد الشمس

مسلسل عايشة الدور

مسلسلات رمضان 2025.. كوميديا دنيا سمير غانم في برومو مسلسل عايشة الدور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد