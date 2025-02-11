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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المضادات الحيوية.. شعبة الأدوية توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

الأدوية
الأدوية

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن هناك ثقافة غير صحيحة منتشرة في الشارع المصري، وهو تناول الأدوية من قبل البعض دون استشارة طبيب.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك إساءة استخدام الأدوية بمصر، ومصر من الدول التي توضع ضمن الخطوط الحمراء، في استخدام المضاد الحيوي.

ولفت إلى أن الكثير يتناول المضاد الحيوي بشكل عشوائي، وأن هذا أمر خطر وعلينا الحذر من هذا الأمر، وهناك حالات كثيرة تعرض لأشياء خطيرة بسبب تناول الأدوية دون استشارة طبيب. 

وأشار إلي أن هناك تنسيقا مع نقابة الأطباء من أجل كتابة الاسم العلمي للدواء في ظل وفرة المستحضرات الدوائية المحلية بنفس الفاعلية.

وأوضح “عوف”: الدولة لديها استراتيجية تعمل عليها منذ فترة على وجود احتياطي ورصيد من الأدوية يكفى على الأقل لمدة 6 أشهر.

الأدوية جمال شعبان شعبة الأدوية الدكتور جمال شعبان علي عوف

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