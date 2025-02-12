قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فكرة خطيرة.. سيناتور أمريكي يُعد مشروع قانون يعارض أهداف «ترامب» بشأن غزة
مدحت شلبي يكشف سبب غيابه عن الظهور ببرنامجه | تفاصيل
رغم الاستغاثة.. مصرع طفلين داخل سيارة بسبب «البرد» في مدينة أمريكية | تفاصيل
حرائق باتاجونيا في الأرجنتين مستمرة منذ 12 يوما.. والسلطات تكافح لإخمادها
أحمد بلال: «بنتايك» أفضل من «فتوح».. و«العش» يرتكب أخطاء قاتلة
إعلامي: حالة استياء داخل الزمالك من «جروس».. وميدو اتفق مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق
إسرائيل تهدّد باستئناف العدوان على غزة .. لهذا السبب
مصطفى الفقي: أنا مش مصدق إن ترامب رئيس أمريكا
بعض النصائح عند شراء سيارة كهربائية مستعملة .. تعرف عليها
«الغندور»: الفحوصات الطبية تحدّد موقف إمام عاشور من مباراة قمة الإسماعيلي
احذر هذا الأمر يبطل الصدقة.. علي جمعة يشرح شروطها في الإسلام
سعر صرف الدينار الكويتي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

25 كلمة في القرآن يفهمها الناس خطأ.. تعرف عليها

القرآن الكريم
القرآن الكريم
محمد شحتة

هناك بعض الناس يُفسرون كلمات من القرآن بمعانٍ خطأ على غير المقصود منها، كما أن أن هناك كلمات في القرآن الكريم قد يفهمها بعض الناس خطئًا وهذه الكلمات هي:

1- قوله تعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ" يفهم الناس لفظ "يشرى" بأنه يشترى، ولكن الحقيقة أن معناه "يبيع".

2- قوله تعالى: "فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ" حيث يفهم الناس من "السلم" السلام وإلقاء التحية، ولكن المعنى الصحيح هو الاستسلام والانقياد للأمر.

3- قوله تعالى: "وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ" حيث يفهم الناس من "قائلون" أى يقولون، ولكن معناها الصحيح هى من القيلولة وهى منتصف النهار.

4- قوله تعالى: "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ" فليس المعنى من "يغنوا فيها" أن يصبحوا أغنياء ولكن المعنى الصحيح هو لم يقيموا ولم يعيشوا فيها.

5- قوله تعالى: "وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ" حيث يفهم الناس "السنين" بأنها السنوات والأعوام، ولكنها القحط والجدوب.

6- قوله تعالى: "فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث" فيفهم الناس من "تحمل عليه" أى تضع عليه الأحمال، ولكن المعنى هو أن تطرده وتزجره.

7- قوله تعالى: "اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا" فليس معنى "اطرحوه" أن توقعوه أرضًا، ولكن المعنى أن تبعدوه وتلقوه فى أرض بعيدة.

8- قوله تعالى: "وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ" فليس معنى كلمة "سيارة" وهى الآلة المعروفة التى نستخدمها فى التنقل، ولكن معناها هو النفر من المارة المسافرين

9- قوله تعالى: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" فيفهم الناس من كلمة زعيم، أنها القائد أو الرئيس، لكنها هنا تعنى الضامن والكفيل

10- قوله تعالى: "وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا" فليس معناها ألا تمشى فى الأرض فرحاً ومسروراً، ولكن معناها ألا تمشى فى الأرض مُتكبرًا.

11- قوله تعالى: "حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُون" فليس معنى "ينسلون" من النسل وهو التكاثر، ولكن المعنى الصحيح أنها يسرعون.

12- قوله تعالى: "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" فليس معنى "رجالا" هم الذكور، ولكن المعنى الصحيح هو مشاة أى يأتوا الناس مُترجلين.

13- قوله تعالى: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً" فيفهم الكثيرون أن معنى "جملة واحدة" هو عبارة واحدة، ولكن معناها دفعة واحدة.

14- قوله تعالى: "لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰاف" فليس المعنى هنا القطع من الخلف، ولكن الصحيح هو قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، والرجل اليمنى مع اليد اليسرى.

15- قوله تعالى: "وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ" فليس المعنى هنا الأودية المعروفة، ولكن تعنى أنهم يخوضون فى كل فن من الكلام فتارة يسبون شخصاً وتارة يمدحون آخر.

16- قوله تعالى: "فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ" فلا تعنى كلمة "جان" الجن، ولكن الجان هو نوع من الحيات يكون صغيرًا وغير سام.

17- قوله تعالى: "أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ" فلا تعنى "يعدلون" هنا من إقامة العدل، لكنها تعنى أنهم يعدلون عن الحق ويميلون للباطل

18- قوله تعالى: "وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ" فليس معنى القصد فى المشى هو تحديد الاتجاه فى المشى، ولكن المعنى هو التوسط فى المشى أى لا يكون ببطء ولا إسراع.

19- قوله تعالى: "وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا" فيفهم الكثيرون "سخريًا" بأنها السخرية، ولكن المعنى هو التسخير أى بعضهم مُسخرٌ لبعض.

20- قوله تعالى: "وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ" فليس معنى يصدون أنها الصد والمنع، ولكن المعنى أنهم يضحكون ويضجون.

21- قوله تعالى: "قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ" فيفهم الناس أن "مشفقين" مشتقة من الشفقة والرحمة، ولكنها تعنى خائفين من العذاب.

22- قوله تعالى: "وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى" فيفهم الناس أن "الشعرى" هى الشعر والشعراء، ولكنها تعنى نجم فى السماء كان يعبده بعض العرب.

23- قوله تعالى: "وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأعْلامِ" ف"الْجَوَارِ" هنا لا تعنى جمع جارية، ولكنها تعنى السفن التى تسير فى الماء، أما الأعلام فيفهم الناس أنها أعلام البلاد وراياتها، ولكنها تعنى الجبال.

24- قوله تعالى: "مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا" فيفهم الناس أن كلمة "الأسفار" ما يرتبط بالسفر والمتاع، ولكن الأسفار هى جمع سفر وهو الكتاب.

25- قوله تعالى: "وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا" فليس المعنى من الجد هو أب الأب أو الأم أو الجد بمعنى الهزل، ولكن جد ربنا أى تعالت عظمته وجلاله.

القرآن الكلمات تفسير القرآن القرآن الكريم كلمات مفهومة خطأ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الاجتماع

4 قرارات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023

أموال

موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟

ملك الأردن

العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

واقعة مدرسة الحسينية

القصة الكاملة لوكيلة مدرسة الحسينية وزوجها.. تعاطف السوشيال في مواجهة عقاب رسمي| من ينتصر؟

ترامب وملك الأردن

مافيش فايدة .. تفاصيل لقاء ترامب والعاهل الأردني في واشنطن

أول رد من بسمة بوسيل على منتقدي تصريحاتها عن زواجها

أول رد من بسمة بوسيل على منتقدي تصريحاتها عن تامر حسني

محمد صلاح

3 سنوات ورقم ضخم.. التفاصيل الكاملة لعرض باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح

ترشيحاتنا

اختبارات مبعوثي الأزهر

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة بعثات الأزهر 2025 إلى دول العالم في شهر رمضان

السياحة

أمين الفتوى: السياحة من أعظم مداخل الدعوة إلى الله

الجامع الأزهر

عميد كلية أصول الدين: وسطية الأمة هي السبب في انجذاب الكثيرين إلى الإسلام

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب اليانسون في الشتاء؟.. طريقة تحضيره

فوائد شرب اليانسون في الشتاء
فوائد شرب اليانسون في الشتاء
فوائد شرب اليانسون في الشتاء

رمضان 2025 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل «ولاد الشمس» | شاهد

أبطال مسلسل ولاد الشمس
أبطال مسلسل ولاد الشمس
أبطال مسلسل ولاد الشمس

بعض النصائح عند شراء سيارة كهربائية مستعملة .. تعرف عليها

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لمنع التشقق والجفاف.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء

وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء
وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء
وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء

فيديو

سلوى عثمان مع تقى الجيزاوي

سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. خيانة ومواجهة في برومو وتقابل حبيب

مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025.. محمود حميدة يعاقب أبناءه في برومو ولاد الشمس

مسلسل عايشة الدور

مسلسلات رمضان 2025.. كوميديا دنيا سمير غانم في برومو مسلسل عايشة الدور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد