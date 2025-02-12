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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«QuEra» تحصد 230 مليون دولار لتعزيز الحوسبة الكمومية

QuEra
QuEra
احمد الشريف

في خطوة تعكس التقدم المتسارع في مجال الحوسبة الكمومية، أعلنت شركة QuEra الناشئة، التي تتخذ من بوسطن مقرًا لها، عن جمع 230 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، بمشاركة مستثمرين بارزين مثل Google وSoftBank Vision Fund، إلى جانب Valor Equity Partners ومستثمرين آخرين.

الهدف: بناء حاسوب كمي عملي في غضون 5 سنوات

تسعى QuEra إلى استغلال هذا التمويل لتطوير كمبيوتر كمي فعّال خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، مستفيدة من التقدم في تطوير الرقاقات الكمومية وتقنيات تصحيح الأخطاء، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الحوسبة الكمومية حاليًا.

تفاصيل التمويل وارتفاع القيمة السوقية

المثير للاهتمام أن التمويل الذي حصلت عليه QuEra ليس استثمارًا تقليديًا في الأسهم، بل هو سند قابل للتحويل، مما يعني أنه سيتم تحويله إلى أسهم عند جولة الاستثمار التالية. ولم تكشف الشركة عن تقييمها الحالي، لكن المدير التنفيذي المؤقت آندي أوري أشار إلى أن هذا التمويل يمثل زيادة كبيرة في قيمة الشركة مقارنة بجولتها السابقة.

QuEra تحقق إيرادات فعلية رغم المنافسة القوية

على الرغم من أن الحواسيب الكمومية لم تصل بعد إلى مرحلة الاستخدام التجاري الواسع، فإن QuEra تمكنت من تحقيق إيرادات فعلية، حيث باعت حاسوبًا كموميًا بقيمة 41 مليون دولار لليابان لاستخدامه في مشروع كمبيوتر فائق بالتعاون مع Nvidia. 

كما توفر الشركة خدماتها عبر السحابة من خلال منصة AWS، حيث تتيح لعملائها تجربة حاسوبها الكمومي المكون من 256 كيوبت في مشاريع بحثية وتجريبية.

السباق العالمي في الحوسبة الكمومية يشتد

جاءت جولة تمويل QuEra في وقت تشهد فيه الشركات الناشئة المتخصصة في الحوسبة الكمومية تدفقًا استثماريًا متزايدًا، حيث جمعت:

  • Alice & Bob الفرنسية 104 ملايين دولار
  • Riverlane البريطانية 75 مليون دولار
  • SEEQC المتخصصة في تصنيع الرقاقات الكمومية 30 مليون دولار
  • Quantum Machines الإسرائيلية تسعى لجمع 100 مليون دولار
  • Quantinuum جمعت 300 مليون دولار العام الماضي بقيمة سوقية 5 مليارات دولار، وهناك تكهنات بأنها ستُدرج في البورصة بقيمة 10 مليارات دولار

ما الذي يميز QuEra؟

تعتمد QuEra على نهج الذرات المحايدة في تطوير حواسيبها الكمومية، حيث تستخدم الليزر لتبريد الذرات أثناء عمليات الحوسبة، مما يقلل من معدلات الخطأ مقارنة بالنهج التقليدي.

الحوسبة الكمومية: الحل المستقبلي لمعضلات الحوسبة التقليدية؟

مع ازدياد تعقيد الذكاء الاصطناعي وتزايد الحاجة إلى قدرات حوسبية فائقة، يرى الخبراء أن الحوسبة الكمومية قد تصبح الحل الأمثل لتجاوز محدودية الحواسيب التقليدية.

 ويعتقد مؤسس QuEra، أليكس كيسلينج، أن الشركة تمتلك المعادلة الصحيحة لتحقيق "التفوق الكمومي الفعلي".

الخلاصة

إذا نجحت QuEra في بناء حاسوب كمي بقدرة تشغيل مليون عملية دون خطأ باستخدام 100 كيوبت منطقي، فقد تصبح الحوسبة الكمومية ثورة حقيقية في مجالات مثل علوم المواد، الأدوية، والمحاكاة المتقدمة، مما قد يعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا عالميًا.

دولار Google QuEra

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