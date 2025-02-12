الغرفة التجارية ببورسعيد: مفاجآت بمعرض «أهلاً رمضان» وأسعار لا تقارن | شاهد

هنّأ محمد سعدة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد والسكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية جموع أهالي المدينة الباسلة بافتتاح معرض أهلاً رمضان فى دورته العاشرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء .

وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة معرض أهلاً رمضان مقابل قيام العارضين المشاركين بعرض السلع الغذائية وغير الغذائية المختلفة بتخفيضات على الأسعار يلمسها المواطنون، وأقل بشكل ملحوظ عن مثيلتها في الأسواق خارج المعرض.

وأضاف "سعدة" أن غرفة بورسعيد التجارية حرصت على مشاركة عدد أكبر من العارضين داخل معرض أهلاً رمضان مقارنة بالنسخ السابقة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تواجد أكثر من عارض لنفس السلعة لتحقيق التنافس الإيجابي بين العارضين، وهو الأمر الذي يعود بالإيجاب لصالح المواطنين المترددين على المعرض بسبب التنافس الذي سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات.

وأشاد بالتعاون المثمر للواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة معرض أهلاً رمضان هذا العام، وذلك على أعلى مستوى بالشكل الذي يتناسب مع المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد الباسلة.

وجدّد رئيس الغرفة الشكر إلى كافة الأجهزة والجهات المعنية على تعاونها المثمر مع الغرفة وتذليل كافة العقبات لظهور المعرض بالشكل الملائم ولتحقيق أهدافه في خدمة المواطنين.

وشدّد رئيس الغرفة على ضرورة تواجد اللجنة المشكلة لتنظيم معرض أهلًا رمضان والإشراف عليه، وكذلك غرفة العمليات طوال فترة إقامة المعرض، وسرعة التحرك إلى المواطنين داخل المعرض وتلبية مطالبهم وتوفير كافة احتياجاتهم، فضلًا عن وضع رقم غرفة العمليات بشكل واضح في كافة أرجاء المعرض.

وكشف رئيس الغرفة عن وجود غرفة عمليات مقيمة داخل المعرض، وخطة وأسلوب عملها، وذلك لتلقي مقترحات واستفسارات وشكاوى المواطنين، فضلًا عن متابعة السلع بانتظام.

بحضور آلاف المواطنين.. محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلًا رمضان



وكان اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، افتتحا معرض أهلا رمضان، والذي تقيمه الغرفة أمام مسجد الكريم نهاية شارع كسرى في حي المناخ، وذلك في ظل تواجد آلاف المواطنين، وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام المختلفة.

ويُقام المعرض على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 23 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، بجودة عالية وكميات وفيرة وتخفيضات على الأسعار تصل إلى 30% وتتجاوز هذه النسبة في بعض السلع، حيث يضم المعرض أقساما لبيع: الحبوب، والبقوليات، الزيوت، اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان، العصائر، الحلوى، مستلزمات المنزل، أدوات بلاستيكية، فوانيس رمضان، والبخور، وعدد من السلع الأخرى.

وتفقد محافظ بورسعيد عقب الافتتاح أقسام المعرض المختلفة، مُطمأنًا على جودة السلع الغذائية وتوافرها بكميات وفيرة، ووجود تخفيضات ملموسة على الأسعار بنسب أقل عن مثيلتها بالأسواق خارج المعرض.

كما استفسر محافظ بورسعيد من المواطنين زوار المعرض عن مدى رضاهم على محتوى معرض أهلا رمضان وأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، والذين أشادوا بدورهم بجودة وأسعار السلع المختلفة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالغرفة المشاركين في تنظيم المعرض، على جهودهم في ظهور معرض أهلا رمضان بهذا المظهر الحضاري المشرف لمحافظة بورسعيد، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للمعرض لضمان تحقيق الهدف منه في توفير كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك بجودة عالية وسعر مناسب وكميات كبيرة.

وأكد على أنه سيتابع بشكل يومي المعرض وسيقوم بجولات مفاجأة طوال فترة إقامته لمتابعته على أرض الواقع.