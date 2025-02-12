قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعض النصائح عند شراء سيارة كهربائية مستعملة .. تعرف عليها
«الغندور»: الفحوصات الطبية تحدّد موقف إمام عاشور من مباراة قمة الإسماعيلي
احذر هذا الأمر يبطل الصدقة.. علي جمعة يشرح شروطها في الإسلام
سعر صرف الدينار الكويتي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء
«البدر» يلتقي «قلب الأسد» اليوم الأربعاء.. هتشوفوا بعينك في السماء طوال الليل
الولايات المتحدة ترفض طلب «نتنياهو» تمديد تواجد الاحتلال بجنوب لبنان
الغرفة التجارية ببورسعيد: مفاجآت بمعرض «أهلاً رمضان» وأسعار لا تقارن | شاهد
ليست عملية «عقارية» بل «سياسية».. الرئيس الفرنسي: أرفض مقترح «ترامب» بتهجير الفلسطينيين من غزة
بشير التابعي: جميع أمراض الكرة تتواجد في الزمالك.. لهذا السبب
دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردّده من الآن ليوم الجمعة يغفر الله كل ذنوبك
5 حالات لإعادة النظر فى الأحكام النهائية بالإجراءات الجنائية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغرفة التجارية ببورسعيد: مفاجآت بمعرض «أهلاً رمضان» وأسعار لا تقارن | شاهد

رئيس غرفة بورسعيد التجارية .. مفاجأت هذا العام بمعرض أهلا رمضان و اسعار لا تقارن | فيديو
رئيس غرفة بورسعيد التجارية .. مفاجأت هذا العام بمعرض أهلا رمضان و اسعار لا تقارن | فيديو
محمد الغزاوى

هنّأ محمد سعدة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد والسكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية جموع أهالي المدينة الباسلة بافتتاح معرض أهلاً رمضان فى دورته العاشرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء .

وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة معرض أهلاً رمضان مقابل قيام العارضين المشاركين بعرض السلع الغذائية وغير الغذائية المختلفة بتخفيضات على الأسعار يلمسها المواطنون، وأقل بشكل ملحوظ عن مثيلتها في الأسواق خارج المعرض. 

وأضاف "سعدة" أن غرفة بورسعيد التجارية حرصت على مشاركة عدد أكبر من العارضين داخل معرض أهلاً رمضان مقارنة بالنسخ السابقة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تواجد أكثر من عارض لنفس السلعة لتحقيق التنافس الإيجابي بين العارضين، وهو الأمر الذي يعود بالإيجاب لصالح المواطنين المترددين على المعرض بسبب التنافس الذي سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات.

وأشاد بالتعاون المثمر للواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة معرض أهلاً رمضان هذا العام، وذلك على أعلى مستوى بالشكل الذي يتناسب مع المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد الباسلة.

 وجدّد رئيس الغرفة الشكر إلى كافة الأجهزة والجهات المعنية على تعاونها المثمر مع الغرفة وتذليل كافة العقبات لظهور المعرض بالشكل الملائم ولتحقيق أهدافه في خدمة المواطنين.

وشدّد رئيس الغرفة على ضرورة تواجد اللجنة المشكلة لتنظيم معرض أهلًا رمضان والإشراف عليه، وكذلك غرفة العمليات طوال فترة إقامة المعرض، وسرعة التحرك إلى المواطنين داخل المعرض وتلبية مطالبهم وتوفير كافة احتياجاتهم، فضلًا عن وضع رقم غرفة العمليات بشكل واضح في كافة أرجاء المعرض.

وكشف رئيس الغرفة عن وجود غرفة عمليات مقيمة داخل المعرض، وخطة وأسلوب عملها، وذلك لتلقي مقترحات واستفسارات وشكاوى المواطنين، فضلًا عن متابعة السلع بانتظام.

بحضور آلاف المواطنين.. محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلًا رمضان


وكان اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، افتتحا معرض أهلا رمضان، والذي تقيمه الغرفة أمام مسجد الكريم نهاية شارع كسرى في حي المناخ، وذلك في ظل تواجد آلاف المواطنين، وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام المختلفة.

ويُقام المعرض على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 23 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، بجودة عالية وكميات وفيرة وتخفيضات على الأسعار تصل إلى 30% وتتجاوز هذه النسبة في بعض السلع، حيث يضم المعرض أقساما لبيع: الحبوب، والبقوليات، الزيوت، اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان، العصائر، الحلوى، مستلزمات المنزل، أدوات بلاستيكية، فوانيس رمضان، والبخور، وعدد من السلع الأخرى.

وتفقد محافظ بورسعيد عقب الافتتاح أقسام المعرض المختلفة، مُطمأنًا على جودة السلع الغذائية وتوافرها بكميات وفيرة، ووجود تخفيضات ملموسة على الأسعار بنسب أقل عن مثيلتها بالأسواق خارج المعرض.

كما استفسر محافظ بورسعيد من المواطنين زوار المعرض عن مدى رضاهم على محتوى معرض أهلا رمضان وأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، والذين أشادوا بدورهم بجودة وأسعار السلع المختلفة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالغرفة المشاركين في تنظيم المعرض، على جهودهم في ظهور معرض أهلا رمضان بهذا المظهر الحضاري المشرف لمحافظة بورسعيد، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للمعرض لضمان تحقيق الهدف منه في توفير كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك بجودة عالية وسعر مناسب وكميات كبيرة.

وأكد على أنه سيتابع بشكل يومي المعرض وسيقوم بجولات مفاجأة طوال فترة إقامته لمتابعته على أرض الواقع.

بورسعيد غرفة بورسعيد أهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الاجتماع

4 قرارات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023

أموال

موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟

الأمطار

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. فيديو

ملك الأردن

العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

واقعة مدرسة الحسينية

القصة الكاملة لوكيلة مدرسة الحسينية وزوجها.. تعاطف السوشيال في مواجهة عقاب رسمي| من ينتصر؟

بعثة الحج

بالأسماء والتخصصات .. الصحة تعلن قائمة الفائزين في بعثة الحج الطبية 2025

ترامب وملك الأردن

مافيش فايدة .. تفاصيل لقاء ترامب والعاهل الأردني في واشنطن

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق

إبراهيم فايق عن تصريحات «ترامب»: لا أحد يفرض علينا قراره

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

رئيس الوزراء القطري يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الماليزي

أرشيفية

تطورات جديدة.. الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل تحقيقات رئيسية في هجوم 7 أكتوبر

بالصور

بعض النصائح عند شراء سيارة كهربائية مستعملة .. تعرف عليها

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لمنع التشقق والجفاف.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء

وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء
وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء
وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء

حبيبة الملايين.. السوق المصري يودع سيارة الشعب الشهيرة

BYD f3
BYD f3
BYD f3

هتتبسط فى رمضان وهتخس.. 11 نوع من ياميش رمضان ينقص الوزن

ياميش رمضان
ياميش رمضان
ياميش رمضان

فيديو

سلوى عثمان مع تقى الجيزاوي

سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. خيانة ومواجهة في برومو وتقابل حبيب

مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025.. محمود حميدة يعاقب أبناءه في برومو ولاد الشمس

مسلسل عايشة الدور

مسلسلات رمضان 2025.. كوميديا دنيا سمير غانم في برومو مسلسل عايشة الدور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد