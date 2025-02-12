فتح باب الترشح على منصب عمادة 6 كليات بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورئيس اللجنة المختصة بترشيح عمداء كليات ومعاهد الجامعة؛ فتح باب الترشح، وإعلان الجدول الزمني؛ لشغل منصب عميد، لعدد (٦) كليات بالجامعة، المتضمنة: العلوم، الطب البيطري، التربية، التربية الرياضية، الخدمة الاجتماعية، التربية للطفولة المبكرة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى؛ أنه وفقاً للجدول الزمنى للترشح، فمن المقرر أن يتم بدء تقديم أوراق الراغبين فى الترشح يوم الخميس الموافق ٢٠ من فبراير، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، علي أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس ٢٧ من فبراير، فى تمام الساعة الثالثة عصراً، مضيفاً أنه سيتم إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح يوم السبت ١ من مارس، على أن يبدأ يوم الثلاثاء ٤ من مارس فتح باب التظلمات والطعون، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ويتم يوم الخميس ٦ من مارس غلق باب التظلمات والطعون، في تمام الساعة الثالثة عصراً، ومن المقرر أن يتم يوم الخميس ١٣ من مارس؛ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، بعد فحصها من اللجنة المختصة، والبت فيها.

ويتم تقديم الطلبات؛ إلى أمانة اللجنة المختصة للترشح بالمكتب الفنى للسيد أ.د رئيس الجامعة، جناح (ج)، الدور الرابع بالمبنى الإداري، علي أن تبدأ المقابلات للسادة المرشحين وفقاً للجدول الزمنى المعلن عنه.