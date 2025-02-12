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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هآرتس: حكومة نتنياهو تبلغ المحكمة رفضها نشر تفاصيل الاتفاق مع حماس

نتنياهو
نتنياهو
محد الصاحى

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المحكمة العليا في البلاد رفضها نشر تفاصيل الاتفاق مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الحكومة أبلغت المحكمة أن نشر تفاصيل الاتفاق قد يعرض أمن (إسرائيل) للخطر ويؤثر سلبا على علاقاتها الخارجية.

وفي وقت سابق هدد رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بإنهاء وقف إطلاق النار وعودة الجيش إلى القتال العنيف، في حال عدم عودة الرهائن.

وقال نتنياهو في بيان: "لقد انتهيت للتو من مناقشة معمقة استمرت 4 ساعات في مجلس الوزراء السياسي والأمني. وقد عبرنا جميعا عن غضبنا إزاء الوضع المروع الذي يعيشه رهائننا الثلاثة الذين تم إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي".

وتابع نتنياهو: "القرار الذي اتخذته بالإجماع في مجلس الوزراء هو هذا: إذا لم تعد حماس رهائننا حتى ظهر يوم السبت، فسوف يتم إنهاء وقف إطلاق النار، وسوف يعود جيش الدفاع الإسرائيلي إلى القتال المكثف حتى هزيمة حماس نهائيا".
 

حركة حماس حكومة الاحتلال تفاصيل الاتفاق صحيفة هآرتس

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