قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحزاب مصر تنتفض ضد التهجير.. موقف قوي يدعم الدولة المصرية ضد مخططات ترامب
أصدقاء الكروان في انتظاره.. وصول مدير أعمال عصام صاصا لقسم الطالبية.. صور
مصر تقود التحركات العربية والإسلامية لمواجهة تهجير الفلسطينيين
حماس: عدوان الاحتلال على الضفة الغربية ترجمة لسياسة التهجير
نجاة وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من محاولة اغتيال
فريق الأهلي يلتقط صورا تذكارية مع كأس العالم للأندية.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: «دون بوسكو» من أهم المعاهد الفنية في مصر
مصر وقطر وأمريكا يعملون لإجبار إسرائيل على تنفيذ البروتوكول الإنساني
ألمانيا ترسل عناصر من الشرطة لمراقبة الوضع عند معبر رفح
مدبولي: ندعم الأنشطة الشبابية والرياضية.. ويوجه بوضع آلية لدعم الأندية الجماهيرية
هو اللي عازمني| مصطفى جاد يبرئ أحمد حلمي في واقعة الفيديو المثير.. القصة الكاملة
بخلاف النوم.. السكة الحديد تقرّر وقوف كافة قطارات الصعيد بمحطتي مصر وبشتيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت  الأعمال عن إزالة 20 حالة تعدي بمساحة 2018 متر و6 حالات تعدي على مساحة 3 فدان و4 قيراط بمراكز ومدن ( منيا القمح - أبو حماد - أولاد صقر - الزقازيق - بلبيس- ابو كبير ).

أشار المحافظ إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الشرقية بالشرقية إزالة تعدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

سقوط أمطار

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار بهذه المناطق اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

مدحت شلبي

مدحت شلبي يكشف سبب غيابه عن الظهور ببرنامجه | تفاصيل

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بأسهل خطوات

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بأسهل خطوات

أحمد حلمي

شهادة حق.. مصطفى جاد يرد غيبة أحمد حلمي بعد الفيديو المتداول له: «الهزار يخصني»

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا يحدث لجسمك عند شرب اليانسون في الشتاء؟.. وسعر فستان لجين عمران يثير الجدل

طريقة عمل معجنات بالصلصة والجبنة

للفطور.. طريقة عمل معجنات بالصلصة والجبنة للشيف نجلاء الشرشابي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: فوائد تناول بذور السمسم.. حيل تحميك من البرد الشديد.. وهذه الأعراض تكشف التهاب الكلى

بالصور

رخيصة ومتوفرة .. كيف تعزز هذه الفاكهة الصحة الجنسية للرجال؟

رخيصة ومتوفرة: كيف تعزز هذه الفاكهة الصحة الجنسية للرجال؟
رخيصة ومتوفرة: كيف تعزز هذه الفاكهة الصحة الجنسية للرجال؟
رخيصة ومتوفرة: كيف تعزز هذه الفاكهة الصحة الجنسية للرجال؟

ننشر أماكن معارض "أهلا رمضان" بالشرقية

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان

ضبط مخزن عطور يُدار بدون ترخيص و 41 ألف لتر روائح مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

طريقة تحضير فيليه الدجاج المقرمش بطريقة مميزة

طريقة تحضير فيليه الدجاج المقرمش بطريقة مميزة
طريقة تحضير فيليه الدجاج المقرمش بطريقة مميزة
طريقة تحضير فيليه الدجاج المقرمش بطريقة مميزة

فيديو

بسمه بوسيل

بسمه بوسيل تتحدث من جديد وتفتح النـ.ار على منتقديها

خروج عصام صاصا

‎عصام صاصا على الأسفلت.. متى يخرج مطرب المهرجانات من الحبس؟

الأب بطرس دانيال

بطرس دانيال: كنا نتمني تكريم شريهان بمهرجان المركز الكاثوليكي

صابرين

كشفت سر تمردها.. صابرين تكشف عن سر تألقها في الفترة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد