المشدد 10 سنوات لطالب وآخر لشروعهما في إنهاء حياة شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لطالب وشخص آخر لشروعهما في قتل شخص إثر نشوب مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد على إبراهيم على، وأحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين "سعيد. م"، ١٩ سنة، طالب، و"محمد. ع" في القضية رقم ٢٥١١٥ / ٢٠٢٤ الجنح مركز طوخ، والمقيدة برقم ٣٥٦١ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنهما في يوم ١٩ / ٨ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز طوخ شرعا في قتل المجني عليه محمود هشام السيد عبد الغفار، بغير سبق الإصرار أو الترصد بأنه إثر نشوب مشادة بينهم تطورت إلى مشاجرة على أثرها انعقدت عزيمتهما على قتله فتعديا عليه بالضرب بأن قام الثاني بضربه بأداة "مقعد" وتعدى عليه الأول مستخدماً سلاح أبيض "مطواة" فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدان من ذلك إزهاق روحه, إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو الوارد بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".