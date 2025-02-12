وزير الدفاع الأمريكي: عودة أوكرانيا إلى حدود 2014 أمر غير واقعي

في تصريح ناري، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن عودة أوكرانيا إلى حدود 2014 أمر غير واقعي، معتبرًا الأمر بعيدًا عن التطبيق الآن، وفق ما ذكرت صحف دولية عدة.

وقام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأول زيارة لحلف شمال الأطلسي من قبل عضو في إدارة ترامب الجديدة اليوم، الأربعاء، بينما ينتظر الحلفاء معرفة مقدار الدعم العسكري والمالي الذي تنوي واشنطن تقديمه للحكومة الأوكرانية.

وأجرى هيجسيث محادثات مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "الحرب في أوكرانيا ينبغي أن تنتهي وترامب يرغب في إنهائها عبر الدبلوماسية ودول الناتو بحاجة إلى التبرع بمزيد من الأسلحة وزيادة الإنتاج العسكري".

وذكر وزير الدفاع الأمريكي: "لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا ولا يمكن مواجهة التهديدات إلا من خلال إنفاق المزيد على الدفاع ولهذا، نود من الدول الأوروبية مضاعفة التزاماتها من أجل الدفاع طويل الأمد عن أوروبا".

وأردف :"سننهي هذه الحرب المرعبة عبر تقييم واقعي لها ونريد أوكرانيا ذات سيادة وأمان".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي: "أوافق على نسبة 5% كحد أدنى للإنفاق العسكري لدول الناتو".