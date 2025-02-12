إلهام شاهين تروح لمسلسل سيد الناس

شاركت النجمة إلهام شاهين الجمهور ببرومو مسلسل سيد الناس و الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025



علقت إلهام شاهين علي البرومو علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “ انتظروا اعتماد الهوراري ، مسلسل سيد الناس ، رمضان 2025 كل سنة و أنتم طيبين ”



مسلسل "سيد الناس"، يشارك في بطولته إلهام شاهين، ، عمرو سعد أحمد زاهر، خالد الصاوى ، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى ، ريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، سلوى عثمان ، ملك أحمد زاهر ، طارق النهرى ، رنارئيس وتأليف ورشة قلم ، وإخراج محمد سامي، وتدور الأحداث فى إطار إجتماعي حول أحدى العائلات الكبرى ، حيث تحدث مفاجأة لبطل العمل تقلب الأحداث رأسا على عقب