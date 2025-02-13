سماع دوي إنفجار قوي في جدة والسلطات السعودية تكشف السبب

كشفت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية حقيقة الصوت الذي سُمع في بعض أحياء جدة حيث بيًنت أنه كان نتيجة حادثٍ مروري وقع بين مركبتَيْن، إحداهما شاحنة؛ ما تسبَّب في انفجارٍ محدود.

وشددت الإدارة العامة للمرور على أن الجهات المختصّة باشرت الموقع على الفور، حيث تمَّ التعامل مع الحادث دون تسجيل أيّ وفياتٍ أو إصابات.



وكان عددٌ من سكان شمال جدة قد سمعوا دوي انفجارٍ، قبل أن تؤكّد الجهات المعنية أن الحادث كان مرورياً وتمَّت السيطرة على الوضع بالكامل.

وفي سياق أخر ، شدَّدَت الإدارة العامة للمرور على أهمية اتباع إرشادات السلامة المرورية أثناء هطول الأمطار؛ لتجنُّب الحوادث الناتجة من الانزلاق أو ضعف الرؤية؛ داعيةً السائقين إلى الالتزام بقواعد القيادة الآمنة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وبيًنت أن من أبرز السلوكيات التي يجب تجنُّبها أثناء القيادة في الأجواء المُمطرة: المراوغة بين المركبات، القيادة بسرعة عالية، عبور الأودية والشعاب، القيادة في تجمعات المياه، وعدم ترك مسافة أمانٍ كافية؛ مشيرةً إلى أن هذه العوامل تزيد من خطورة الحوادث المرورية.

وأكَّدَت، أن الالتزام بهذه الإرشادات يُسهم في تقليل الحوادث ويضمن سلامة الجميع على الطرق؛ داعيةً قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة تحديثات الأحوال الجوية قبل القيادة في مثل هذه الظروف.