قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 13-2-2025| فيديو
دبابات الاحتلال تتقدم وسط مدينة رفح الفلسطينية مع غطاء ناري مكثف
هجوم أوكراني على قافلة روسية تؤمن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مسئولون أمريكيون يحذرون من توجيه ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية
توافق مفاجئ بين بوتين وترامب خلال مباحثات هاتفية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
شديد البرودة .. الأرصاد تصدر تحذيرات بسبب حالة الطقس المتوقعة اليوم
سماع دوي إنفجار قوي في جدة والسلطات السعودية تكشف السبب
أخبار العالم | ترامب يرجح لقاء بوتين في السعودية.. وإسرائيل تدرس قصف منشآت إيران النووية
بعد انقلابها .. لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة كمال أبو رية
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات خلال شهر رمضان.. تفاصيل
احذر.. السير بالسيارة عكس الاتجاه يعرضك للحبس سنة بقانون المرور
أخبار التوك شو| الأرصاد: طقس بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً حتى نهاية الأسبوع.. قرارات حكومية لحماية حقوق المستهلكين وضبط أسعار السلع الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤتمر باريس الدولي.. أول رحلة أوروبية لوزير خارجية سوريا أسعد الشيباني

وزير خارجية سوريا
وزير خارجية سوريا
محمود نوفل

يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، اليوم الخميس، في مؤتمر دولي في باريس، تزامنا مع سعي القوى الإقليمية والغربية إلى حماية البلاد خلال فترة انتقالية هشة وحالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

ومن المقرر أن يترأس الشيباني الوفد السوري، في زيارة هي الأولى للاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة ببشار الأسد، وعقب أيام قليلة من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  الرئيس السوري أحمد الشرع، لزيارة باريس.

طبقة حماية
في سياق متصل ، أكد مسئول فرنسي أن الهدف من اجتماع باريس هو العمل على إيجاد "طبقة حماية" حول ؛ ما يتيح للجهات المعنية مزيدا من الوقت لحل هذه الأزمة دون أن تُزعزعها أي أطراف تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور وزراء من دول إقليمية مثل  تركيا ولبنان، إلى جانب قوى غربية، بينما سيمثل الولايات المتحدة دبلوماسيون على مستوى أقل.

من جانبها ، بينت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود من أجل تحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا يضمن سيادتها وأمنها، فضلا عن تعزيز التعاون بين جيران سوريا وشركائها الرئيسين لتقديم المساعدات والدعم الاقتصادي اللازم.

العدالة الانتقالية 

كما سيتطرق المؤتمر إلى ملفات العدالة الانتقالية وضرورة التصدي للإفلات من العقاب، في خطوة نحو بناء سوريا جديدة قائمة على أسس ديمقراطية.

وعلى الرغم من أن المؤتمر لا يهدف إلى جمع الأموال؛ إذ سيتم تخصيص ذلك لمؤتمر المانحين السنوي في  الشهر المقبل، فإن مناقشات مهمة ستتمحور حول قضايا رفع العقوبات.

ترسيم الحدود 

وذكر دبلوماسيان أن المؤتمر يسعى لرفع بعض العقوبات، رغم اعتراضات من قبرص واليونان، مع وجود مخاوف تتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا، وما يتطلبه ذلك من ضمانات لعودة العقوبات إذا لزم الأمر.

وتُظهر التوقعات أن المانحين الدوليين سيتناولون أيضا الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا، لا سيما بعد تأثير خفض  بشكل سلبي على المنطقة.

فرنسا سوريا وزير خارجية سوريا مؤتمر باريس الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

رامي ربيعة

رامي ربيعة نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الفتح السعودي

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

د. علي جمعة

6 أشخاص محرومون من رحمة الله في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهم

الذهب

لأول مرة.. توقع مستقبلي لـ جرام الذهب

التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية

رابط التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لجميع الصفوف على موقع وزارة التربية والتعليم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

ترشيحاتنا

الإقبال السياحي بشرم الشيخ

أخبار جنوب سيناء.. شباب متطوعون في قافلة غزة الغذائية.. إشغال سياحي متوسط بجنوب سيناء

نائب وزير الخارجية يزور محافظة الدقهلية

نائب وزير الخارجية يزور الدقهلية تفعيلاً لمبادرة مكافحة الهجرة غير الشرعية

التدريب العملى المشترك

اصطفاف المعدات ومعسكر الإيواء ضمن مشروع التدريب العملى المشترك بمدينة أسوان الجديدة

بالصور

جورجينا تثير الجدل بفستان فوشيا| شاهد

جورجينا
جورجينا
جورجينا

طريقة تخليل البصل الصغير

تخليل البصل
تخليل البصل
تخليل البصل

فوائد شرب اليانسون على الريق

فوائد شرب اليانسون على الريق
فوائد شرب اليانسون على الريق
فوائد شرب اليانسون على الريق

طريقة عمل صوص الفراولة اللذيذ

طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

المزيد