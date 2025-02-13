أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 13 فبراير 2025

سجلت أسعار الذهب استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الخميس 13 فبراير 2025، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب أمس، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 45 جنيهًا. وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة للذهب خلال التعاملات اليومية

سعر الذهب عيار 24: سجل اليوم 4685.71 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: استقر عند 4100 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: استقر عند 3514.29 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: سجل 32800 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم 2905 دولارات للأوقية، مع استقرار الأسعار بعد تذبذبها خلال الأيام الماضية.