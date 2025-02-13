إصطفاف معدات ثقيلة وشاحنات تحمل منازل متنقلة أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة

أعلن مراسل أكسترا نيوز، عن إصطفاف عشرات المعدات الثقيلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وأكد اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح استعدادا لدخولها غزة.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام فلسطيني، قال إن قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة غربي محافظة رام الله والبيرة بالضفة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الولايات المتحدة رحبت بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الإثنين، والقاضي بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن "إدارة دونالد ترامب ترحب بالمرسوم الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء برنامج دفع الأموال للأسرى وعائلاتهم".