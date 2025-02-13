تموين القليوبية: إقامة 8 معارض "أهلا رمضان وتجهيز 8 آخرين و66 شادر بالقرى

أعلن المهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين بالقليوبية انه تم الانتهاء من خطة إقامة معارض "أهلا رمضان" بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اليوم افتتاح معرض بمدينة قليوب، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30%، والمستمر حتي نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية، وبناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.



وأكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن هذا المعرض شهد إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين، وأكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم .



وأوضح المهندس حلمي الزهرى وكيل الوزارة، أن المعرض يوفر كافة السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وبقوليات وياميش، وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن .



وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية ترفع درجة الاستعدادات في إقامة معارض "أهلا رمضان" بنطاق المحافظة، حيث تم الانتهاء من إقامة 8 معارض، وجاري تجهيز 8 معارض آخرين بباقي مدن المحافظة، فضلا عن إقامة 66 شادر موزعين على كافة المدن، كما قامت السلاسل التجارية بمختلف أنحاء المحافظة وهم 125، بتخصيص أماكن بداخلها لعرض سلع متنوعة بأسعار مخفضة للبيع للمواطنين بمناسبة معارض أهلاً رمضان لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة .