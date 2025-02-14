أخبار بني سويف.. افتتاح المعرض الرئيسي لأهلا رمضان.. والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية.

157محضراً والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات ببني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

محافظ بني سويف يفتتح المعرض الرئيسي ضمن سلسلة معارض" أهلا رمضان"

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المعرض الرئيسي بمدينة بني سويف العاصمة،ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان" التي تنفذها المحافظة استعداداً لاستقبال الشهر الكريم بالتعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة وتحت إشراف مديرية التموين، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين .

محافظ بني سويف: المرحلة تتطلب اصطفافا وطنيا خلف القيادة السياسية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافاً وطنياً شاملاً خلف القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن معركة الوعي هي جوهر التحدي الذي يواجه المجتمع في ظل حرب المعلومات والشائعات التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مناظرة مدرسية حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نظمتها مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بحضور الدكتور أمل الهواري وكيل وزارة التعليم، ومحمد رمضان مدير إدارة بني سويف التعليمية، وعلي يوسف رئيس المدينة، وأحمد خيرت مدير المدرسة.