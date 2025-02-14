خالد الغندور يكشف كواليس رحيل جروس ومرتب مدرب الزمالك الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس رحيل جروس عن الزمالك واستقرار مجلس الإدارة علي البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا والأهلي السابق.

قرار رحيل جروس ومفاوضات ميكالي

وأوضح خالد الغندور، أن قرار رحيل جروس اتُخذ قبل أكثر من عشرة أيام من إعلانه، حيث كانت إدارة الزمالك تبحث عن تغيير في الجهاز الفني.

وكان المدرب البرازيلي ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي السابق هو الخيار الأول، لكنه رفض تدريب الفريق قبل مباراة القمة ضد الأهلي، بالإضافة إلى اشتراطه الحصول على شرط جزائي كبير.

ظهور اسم بيسيرو ودور ميدو

وأشار الغندور إلى أن اسم بيسيرو ظهر بفضل أحد وكلاء اللاعبين، وتكفل أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق بمهمة التفاوض معه وإقناعه بتولي المسؤولية.

تفاصيل المفاوضات مع بيسيرو

كشف الغندور عن أن بيسيرو طلب في البداية راتبًا شهريًا قدره 110 آلاف دولار، ولكن بعد مفاوضات طويلة، تم الاتفاق على تخفيض المبلغ إلى 70 ألف دولار، مع إمكانية زيادته إلى 85 ألف دولار بعد ستة أشهر في حال تحقيق الفريق لقبين خلال تلك الفترة.

دعم عبدالله السعيد لـ بيسيرو

أكد الغندور أن عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، كان له دور في اختيار بيسيرو، حيث دعم التعاقد معه وأشاد بقدراته وإمكانياته.

أسباب رحيل جروس

أوضح الغندور أن جروس لم يتمكن من إقناع اللاعبين بأسلوبه التدريبي، خاصة بعد المقارنات بينه وبين المدرب السابق جوزيه جوميز. وكان اللاعبون يفضلون أسلوب جوميز الأكثر حماسة وتنظيمًا، والذي كان يولي اهتمامًا خاصًا بالتغذية والمحاضرات النفسية.

خلافات جروس مع اللاعبين

ذكر الغندور أن جروس دخل في خلافات مع بعض اللاعبين، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ما أدى إلى زيادة التوتر داخل الفريق وتدهور الأداء الفني، وهو ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار سريع بالتعاقد مع بيسيرو قبل مباراة بتروجت.