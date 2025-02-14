عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن المعارضة ستحصل على 60 مقعدا والائتلاف على 50 مقعدا لو أجريت الانتخابات الآن.



وجاء أيضًا أن 51% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يهتم بالحفاظ على ائتلافه.

وأكد الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتميز بأسلوب خاص في التعبير عن أفكاره واتخاذ المواقف التفاوضية، مستندًا إلى خلفيته التجارية التي تعتمد على البيع والشراء، وهو ما ينعكس في طريقته بالمبالغة في الحديث.

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المبالغة تُعد من أكبر المشكلات في تصريحات ترامب، حيث يتحدث بطريقة ترويجية تفتقر إلى الدقة، وهو ما لا يتناسب مع منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتطلب دقة ووضوحًا بعيدًا عن أساليب البيع والشراء.

وأشار إلى أن الشارع الإسرائيلي كان سعيدًا بتصريحات ترامب الأخيرة، لكنه أوضح أن هذه التصريحات تبقى مجرد أحاديث ومخططات بعيدة عن التنفيذ، حيث إن الفريق الأمريكي يفاوض بجدية على استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وأوضح الخطيب أن العالم بات يرى بوضوح أن إسرائيل تسعى إلى إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم، وهو ما أدى إلى إحراجها دوليًا، خاصة بعد تصريحات ترامب التي أكدت هذا التوجه أمام الرأي العام العالمي.



