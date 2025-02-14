أنواع الورود المناسبة في عيد الحب.. نصائح مجربة من منسقة نباتات

أكدت داليا سالم، منسقة النباتات، أن هناك أنواعًا عديدة من الورود التي يمكن تقديمها في عيد الحب، مشيرة إلى أن اختيار الزهرة المناسبة يعكس مشاعر الحب والرومانسية.

وخلال لقائها في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت سالم أن البعض يعتقد أن كلمة "ورد" تشمل جميع أنواع الزهور، لكن هناك فرق بين الورد والزهور الأخرى، لافتة إلى أن الهيليوم، الذي يأتي بألوان مختلفة مثل الأبيض والوردي، يعد من الخيارات المميزة لهذه المناسبة.

وشددت على ضرورة اختيار الورد المناسب للتعبير عن المشاعر في عيد الحب، مؤكدة أن الصبار لا يعد خيارًا مناسبًا لأنه يرمز إلى الصبر والتحمل، في حين أن الورود الحمراء تبقى الأكثر تعبيرًا عن الحب والرومانسية.

وأضافت أن الورود البيضاء يمكن أيضًا أن تكون خيارًا مميزًا في بعض الحالات، وليس من الضروري دائمًا الالتزام باللون الأحمر فقط.