محافظ بني سويف يُنيب رئيس مركز الفشن في افتتاح مسجد "الرحمن الغربى"

أناب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز الفشن على حماد،في افتتاح "مسجد الرحمن الغربى"بقرية بسفا التابعة للوحدة المحلية بأقفهص وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك

وعقب الافتتاح تُقام شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 160 متر مربع، بتكلفة 3 مليون جنيها"جهود ذاتبة "،وذلك في حضور النائب طه الناظر عضو مجلس النواب،ونواب رئيس الوحدة المحلية،الشيخ محمد عيد مدير إدارة أوقاف الفشن ومفتشى الادارة ، رؤساء الوحدات المحلية، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن .