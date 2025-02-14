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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الوهاب غنيم: انخفاض معدل التضخم يشير إلى استقرار الأسعار

انخفاض معدل التضخم
انخفاض معدل التضخم
يوسف أيمن

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تناول العديد من القضايا المهمة، من بينها حزمة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خطط الحكومة لزيادة الأجور مع بداية العام المالي الجديد.

وأضاف غنيم، خلال لقائه في برنامج صباحنا مصري المذاع عبر قناة المصرية، أن الحكومة لا تدخر جهدًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تتخذ إجراءات سريعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال حزم مساعدات اجتماعية.

وأشار إلى أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض خلال الشهر الحالي، وهو ما يعكس بوادر استقرار في الأسعار، إن لم يكن تراجعًا في بعضها، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

الحكومة مصطفى مدبولي الأسعار التضخم عبد الوهاب غنيم

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