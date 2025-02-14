موعد أول أيام رمضان 2025 .. وعدد ساعات الصوم وهل شعبان 29 يوما؟ اعرف التوقيت الصحيح

موعد أول أيام رمضان 2025 ؟ يسأل الكثير عن موعد شهر رمضان المبارك، ويكثر البحث عن متى موعد أول يوم رمضان 2025، أيام قليلة فقط ويحل علينا أول أيام شهر رمضان 2025، وفقًا للحسابات الفلكية، من المفترض أن يبدأ أول يوم رمضان 2025 في يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وعدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2025 نحو 13 ساعة و20 دقيقة، ويبدأ توقيت صيام أول يوم رمضان 2025 م، في الساعة 4:54 صباحًا حينما يؤذن الفجر الأول في شهر رمضان 2025 ميلادية -1446 هجرية.

وتحسم دار الإفتاء المصرية موعد أول يوم رمضان 1446 هجرية - 2025 ميلادية ، حينما تستطلع هلال شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ ستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس التاسعِ والعشرين من شهر شعبان ألفٍ وأربعمائةٍ ستة وأربعين هجريًّا، وتعلن دار الإفتاء إذا رؤي هلال رمضان أن غدًا سيكون أول أيام رمضان 2025 ووإذا لَم يُرَ هلال شهر رمضان فالواجب حينئذٍ إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا، وذلك اتباعًا للأمر النبوي في الحديث الشريف الذي راوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال في خصوص هلال شهر رمضان: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» متفقٌ عليه.





كم يوم متبق على رمضان 2025 ؟

وللإجابة عن سؤال فاضل كم يوم على رمضان، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن رؤية هلال شهر رمضان الكريم من المقرر أن تكون يوم 28 فبراير الجاري، على أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم السبت 1 مارس 2025، ما يعني أن ما تبقى على شهر رمضان الكريم 14 يوما فقط، كما أن عدد الأيام المتبقية على أول صلاة تراويح 13 يوما.

كما حدد المعهد القومي للبحوث، موعد عيد الفطر المبارك 2025، إذ ينتهي شهر رمضان الكريم يوم 29 مارس المقبل؛ ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 30 من نفس الشهر.

موعد ميلاد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك



أيام قليلة متبقية على شهر رمضان 2025، وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

هلال رمضان وأول أيام شهر رمضان 2025



ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م «يوم الرؤية».



ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروبشمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكيًا يوم السبت 2024/3/1م.

أطول أيام رمضان ساعات صيام



وفقا لإمساكية شهر رمضان، سيكون أول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، سيكون يوم السبت أول مارس 2025، وعدته هذا العام 29 يوما، وآخر أيامه 29 مارس 2025.

وأول أيام شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، واخر أيامه هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل 14 ساعة و 12 دقيقة.

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وعن شهر شوال وموعد عيد الفطر المبارك، فوفقا الحسابات الفلكية، يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيتالقاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفى القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفى جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكيًا يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).

كيفية استطلاع هلال شهر رمضان

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال، قائلةإن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وأضافت أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وتابعت: هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين:

الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر.

الأمر الثـاني: هو كيفية غروب القمر.

وذكرت دار الإفتاء، كيفية نزول القمر والتي تتمثل في خمس حالات:

• الحالة الأولى: أن يغرب قبل غروب الشمس.

• الحالة الثانية: أن يغرب مع غروب الشمس.

• الحالة الثالثة: أن يغرب بعد غروب الشمس وقبل الاجتماع بالشمس في كبد السماء.

وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد الشهر؛ لأن الشهر لم يولد شرعًا.

• الحالة الرابعة: هي أن ينزل القمر بعد الشمس ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة من الاجتماع والافتراق بين الشمس والقمر.

وفي هذه الحالة لا تنعكس أضواء الشمس على جرم القمر، مما يستحيل معه رؤية الهلال في هذه الحالة.

• الحالة الخامسة: أن يغيب القمر بعد غروب الشمس، بشرط أن يكون هذا المغيب بعد 15 ساعة و40 دقيقة أو أكثر من افتراق الشمس مع القمر، فإننا نثبت -إذا ما رؤي الهلال حينئذٍ- ولادة الشهر.

وأشارت إلى أن هذه المدة أتت من أن الأرصاد الفلكية في العالم كله والمراصد العظمى الجبارة لم تستطع أن ترصد الهلال في أقل من 15 ساعة و40 دقيقة بعد الافتراق؛ فهذا إجماع بين الفلكيين.

فإذا كانت هناك دعوى للرؤية وقد فُقِدَت شروط الاعتماد -كأن غرب القمر قبل الشمس، أو معها، أو بعدها وقبل الاجتماع والافتراق، أو بعدها وبعد الاجتماع والافتراق ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة- ففي كل هذه الأحوال لو ادعى أحدهم أنه رأى الهلال فإن شهادته ترد؛ بموجب قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1966م من أن الحساب -ولأنه قطعي- يمثل تهمة للرائي الذي يدعي خلافه، ونص قرار المجمع في مؤتمره الثالث، المنعقد في الفترة من 30 من سبتمبر إلى 27 من أكتوبر سنة 1966م: [(أ‌) أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هي الأساس، لكن لا يُعتمَد عليها إذا تمكنت فيها التُّهَم تمكنًا قويًّا. (ب‌) يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكرًا كان أو أنثى، إذا لم تتمكن التهمة في إخباره لسبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب: مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به].

أمَّا إذا وافقت الرؤية الحساب -على النحو المتقدم- فإن الشهر يثبت بتلك الرؤية.

