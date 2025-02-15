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تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

الدكتور مصطفى مديولى
الدكتور مصطفى مديولى

قبل أيام من شهر رمضان المبارك.. أعلنت الحكومة عن خبر سار للمواطنين وهو توفير حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين قبل الزيادة الفعلية للمرتبات والاجور والتى من المقرر ان تكون مع بداية العام المالى الجديد.

اعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستتدخل لمدة الثلاث اشهر المقبلة وحتى بداية العام المالى الجديد والذى يبدا شهر يوليو لتوفير حزمة اجتماعية لاصحاب المعاشات والمرتبات حتى الزيادة المرتقبة.

أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن شقين رئيسيين:

1- تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، مع إجراءات خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

2-  زيادات في المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.


كشف مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية، مؤكدًا أنها ستُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا لإقرارها والإعلان عنها رسميًا قبل حلول شهر رمضان.

موعد زيادة المعاشات والمرتبات 2025

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تتابع عن كثب تطبيق الحد الادنى للأجور وذلك من خلال المجلس القومى للأجور.

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.

موعد تطبيق زيادة الحد الادنى للأجور 2025 بالقطاع الخاص


قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، كما قرر المجلس، في اجتماعه، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.


من المقرر تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025، وفقا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.
 

زيادة معاش تكافل وكرامة


تشمل الحزمة الاجتماعية زيادة المخصصات المالية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، لضمان تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.

موعد الإعلان الرسمي عن تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة


أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، مع اتخاذ إجراءات إضافية لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم وفترة عيد الفطر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادات الفعلية في المرتبات والأجور وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم اعتبارًا من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في 1 يوليو 2025.

كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الخميس، قائلا:" الاجتماع كان يدرس تصورات وزارة المالية والتضامن الاجتماعى للحزمة الاجتماعية وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة مساء أمس، أنه تم شرح تصورات كل جهة وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من الشكل النهائى لتصور الحماية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم عرضها على الرئيس السيسى قبل إقرارها وإعلانها.

ولفت إلى أنه عادة ما يكون هناك دعم موجه للأسر الأولى بالرعاية، وزيادة المرتبات والمعاشات، والاقتراب من الشهر الكريم فرصة لتقديم الدعم اللازم، موضحا أنه ليس هناك ميعاد محدد ولكن سيتم تحديده بعد العرض على رئيس الجمهورية، وسيكون هناك حزمة حماية اجتماعية للتخفيف على المواطنين.

المعاشات شهر رمضان زيادة المرتبات حزمة اجتماعية مجلس الوزارة

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