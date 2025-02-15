قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على حكيم باشا وإش إش وفهد البطل
جمال عبدالحميد : إمام عاشور يتعمد استفزاز الزمالك وجماهيره
استشرت عبد الله السعيد.. ميدو يكشف كواليس تعيين بيسيرو مدربا للزمالك
مسلسلات رمضان 2025.. القنوات المصرية والعربية العارضة لـ "الحلانجي"
قبل رمضان.. أفضل المكسرات لخفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الدماغ
بلوجر شهير| الفنانة حنان ترك تكشف عن شخصية نجل شقيقها.. من هو؟
حلم الأجيال تحقق.. الخطيب يكشف تحديات إنشاء استاد الأهلي الجديد
بمبلغ ضخم.. "أوبن إيه.آي" ترفض عرضاً من ماسك لشراء الشركة
إعلامي عن استاد الأهلي الجديد : قلعة المجد القادمة
المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدعو إلى رفض تهجير الفلسطينيين
روسيا تعلق على دعوة ترامب للعودة إلى مجموعة السبع الصناعية
ميدو عن مباراة القمة مع الأهلي: الزمالك هيلعب على المكسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسهل طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومى 2025

البطاقة
البطاقة
مصطفى الرماح

طريقة إستخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل.. تتصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث وفرت وزارة الداخلية عدة طرق لاستخراج بطاقة الرقم القومى ومن بين تلك الطريق، إستخارج بطاقة الرقم القومى اون لاين.

طريقة إستخراج بطاقة الرقم القومى اون لاين

-الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الانترنت.
-اختيار خدمات قطاع الاحوال المدنية

-إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة لإتمام الطلب.
- اختيار طريقة الدفع المناسبة لسداد رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى
- التأكد من تطابق البيانات خاصة المهنة ومحل الإقامة، مع مراعاة أن يكون الطلب خاصًا بصاحب البطاقة نفسه.

سعر البطاقة الشخصية 2024

يبحث الكثير عن طريق استخراج البطاقة الشخصية 2024 في خلال ساعات بسيطة، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج البطاقة الشخصية 2024 من العباسية في خلال نصف ساعة.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل إلى 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

أسعار البطاقة الشخصية 2024

حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2024، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر استخراج البطاقة الشخصية 2024

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة، وذلك مقابل مبلغ 185 جنيها، حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.

التوجه فورًا للسجل المدني.. تحذير هام لأصحاب هذه البطاقات الشخصية (خد بالك لتكون منهم)
بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل.

وعن سعر بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.

سعر البطاقة الشخصية 2024

تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و315 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة.

مواعيد عمل الأحوال المدنية

تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساءً بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.

وقام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية “الكول سنتر” لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15340- 16582” وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15341”.

وتشمل الخدمات “شهادة ميلاد أول وثانى مرة - شهادة وفاة - وثائق زواج وطلاق - قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى “بدل فاقد، بدل تالف” - استمارة رقم قومى “عادية، مستعجل، مميزة”- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية”.

وزارة الداخلية الانترنت إستخراج بطاقة الرقم القومى الرقم القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. 5 هدايا من الحكومة للمواطنين في رمضان

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

الخطيب وزوجته

بكاء زوجة محمود الخطيب في حفل استاد الأهلي .. صور

صورة الزوج مع نجله محمد

العناية الإلهية أنقذت أطفالهما.. مصرع زوجين في المنوفية بسبب تسرب الغاز

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

طقس معتدل

الأرصاد: الأسبوع القادم سنشهد فصول السنة الأربعة|تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

النذر

مدى لزوم النذر بقول الشخص: "نويت إخراج شيء لله".. الافتاء توضح

الدكتور محمد الجندي

أمين البحوث الإسلامية يوجّه رسائل مركزة من خطبة الجمعة بالدنمارك

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

علي جمعة: البيوت لا تبنى على الحب فقط

بالصور

قبل رمضان.. أفضل المكسرات لخفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الدماغ

المكسرات
المكسرات
المكسرات

أميرة سليم تبهر جمهورها في حفل عيد الحب على خشبة الأوبرا

أميرة سليم
أميرة سليم
أميرة سليم

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية عيد ميلادها والفالنتين

نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين
نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين
نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين

فيديو

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

ميرنا وليد

ما علاقة شريهان؟ .. ميرنا وليد‫ تكشف سرا عن فيلم الراعي والنساء وقرار سعاد حسني

سعاد صالح

سعاد صالح توجه رسالة لـ شريف مدكور بسبب تصريح عذاب القبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد