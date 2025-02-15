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الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي بمعسكر مغلق في الإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي بمعسكر مغلق في الإسكندرية

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية.

 ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسكندرية عقب انتهاء المران، حيث تقام المباراة هناك، وسط طموحات كبيرة بحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقع الفريق في جدول الدوري الممتاز.

ويأتي هذا اللقاء بعد فوز الأهلي الأخير على غزل المحلة بهدف نظيف، وهو انتصار منح اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة الإسماعيلي. ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب مارسيل كولر في استغلال هذا الزخم لمواصلة الأداء القوي، خصوصًا أن الفريق لديه مواجهة مرتقبة أمام الزمالك في الجولة الـ15 من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويحرص كولر على تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، حيث يسعى إلى تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، وتعزيز الفاعلية الهجومية، خاصة في ظل غياب بعض العناصر الأساسية بسبب الإصابات. ومن المتوقع أن يعتمد المدرب السويسري على عناصر الخبرة بجانب بعض اللاعبين الشباب الذين أثبتوا جدارتهم خلال المباريات السابقة.

ويخوض الأهلي المباراة أمام الإسماعيلي بهدف تحقيق انتصار مهم يعزز ثقة الفريق قبل لقاء القمة أمام الزمالك. ويعمل الجهاز الفني على تحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم، لا سيما أن الفوز على الإسماعيلي سيكون خطوة مهمة نحو الاستمرار في المنافسة على الصدارة.

على الجانب الآخر، يسعى الإسماعيلي للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة أنه يمر بمرحلة صعبة هذا الموسم ويحتاج إلى تحقيق نتائج جيدة لتحسين موقفه في جدول الترتيب. ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة وندية بين الفريقين، نظرًا للتاريخ الطويل من المواجهات القوية بينهما.

وفي إطار التحضيرات، يواصل الأهلي تدريباته بتركيز عالٍ، حيث يتطلع اللاعبون إلى تحقيق الانتصار، ليس فقط من أجل تعزيز موقع الفريق في الدوري، ولكن أيضًا للاستعداد القوي لمواجهة الزمالك، التي تُعد واحدة من أهم مباريات الموسم. ويأمل الجهاز الفني أن يكون جميع اللاعبين في كامل الجاهزية الفنية والبدنية لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الأسبوع الحاسم المقبل.

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