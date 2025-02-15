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زيلينسكي: فرصة أوكرانيا للصمود ستكون ضئيلة بدون دعم أمريكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: فرصة أوكرانيا للصمود ستكون ضئيلة بدون دعم أمريكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن بلاده لن تكون لديها سوى "فرصة ضئيلة للصمود" في وجه القوات الروسية بالقتال في شرق أوكرانيا، من دون دعم عسكري من الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" ستبث كاملة الأحد "ستكون لدينا فرصة ضئيلة، فرصة ضئيلة للصمود من دون دعم الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا أمر شديد الأهمية".

وقال زيلينسكي لبرنامج "لقاء مع الصحافة" على شبكة "إن بي سي نيوز" على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني: "من المحتمل أن يكون الأمر صعبًا للغاية. وبالطبع، في جميع المواقف الصعبة، لديك فرصة.. لكن ستكون أمامنا فرصة ضئيلة.. فرصة ضئيلة للصمود دون دعم من الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا مهم وحاسم للغاية".

وقال زيلينسكي: "لا أريد أن أفكر" في القتال ضد روسيا دون دعم أميركي، مضيفا "لا أريد أن أعتقد أننا لن نكون شركاء استراتيجيين".

وأشار زيلينسكي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات ليس لإنهاء الحرب ولكن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يرفع بعض العقوبات الدولية المفروضة على روسيا ويسمح لجيشها بإعادة تجميع صفوفه.

وقال زيلينسكي "هذا ما يريده حقا. إنه يريد التوقف والاستعداد والتدريب وإلغاء بعض العقوبات بموجب وقف إطلاق النار وما إلى ذلك".

روسيا أوكرانيا زيلينسكي

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