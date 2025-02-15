كتب بدون ترخيص.. الأمن يداهم مكتية بالأزبكية

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 2000 نسخة كتاب لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو تصريح داخل مكتبة بالقاهرة بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المدير المسئول وبحوزته (قرابة 2000 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون).

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.