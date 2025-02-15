وزير الصناعة يلتقي مستثمري السويس لبحث تحديات المناطق الصناعية

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر تفاصيل لقاء بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومستثمري المناطق الصناعية بمحافظة السويس، اليوم السبت، في تمام الساعة 10 صباحًا.

اللقاء سيُعقد في مقر شركة سيراميكا كيلوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة، بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين كل يوم سبت، بهدف حل المشاكل والتحديات التي تواجههم.

وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد حلول لتشغيلها.

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الصناعيين في السويس للمشاركة في هذا اللقاء المهم، حيث ستكون الفرصة سانحة لطرح المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بالمحافظة. في حال وجود مشكلات عاجلة، يمكن للمستثمرين التوجه لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.