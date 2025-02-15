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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين للمحاكمة الجنائية

سرقة
سرقة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة

تلقت مدير أمن القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (3عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

سرقة الهواتف المحمولة أمن القاهرة تشكيل عصابي

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