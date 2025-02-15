الشيباني: التحول السلمي الإنجاز الأكبر للشعب السوري

أكد أسعد الشيباني، وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية، أن تخلي الفصائل المسلحة عن السلاح يعد خطوة محورية نحو التحول إلى دولة مستقرة، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين جميع المجموعات المسلحة للانضواء تحت مظلة الجيش الوطني نموذج ناجح يجب تدريسه، خاصة بعد عقود من الحكم الدكتاتوري.

وأضاف الشيباني، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2025، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب السوري لم يعد ينتظر المجتمع الدولي بعد 14 عامًا من المعاناة والتجاهل الدولي، بل أصبح مصممًا على تحقيق المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن لدى الحكومة الانتقالية حلفاء وأصدقاء في المنطقة يدعمون الخطوات التي تتخذها سوريا حاليًا، مؤكدًا أن السوريين بحاجة إلى فرصة حقيقية لتمثيل أنفسهم وإيصال قصتهم الناجحة إلى العالم.

وحذر الوزير من تكرار سيناريوهات الفوضى التي شهدتها بعض الدول العربية، مشددًا على أن سوريا تعلمت من تجارب الآخرين وأخطائهم، وأن الأولوية الآن هي ضمان الاستقرار وحماية الإنجازات التي تحققت، مشيرًا إلى أن ما حدث في سوريا يختلف عن الأوضاع في ليبيا والعراق، حيث نجح السوريون في إحداث التغيير دون تدمير المدن أو تهجير الملايين.