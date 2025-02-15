أسطورة آرسنال: محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

يواصل النجم المصري محمد صلاح إبهار الجميع بأدائه الاستثنائي مع ليفربول خلال الموسم الجاري، حيث يثبت يومًا بعد يوم أنه أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت آخر بصماته هدفًا رائعًا في شباك إيفرتون، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفًا، متفوقًا بفارق 3 أهداف عن وصيفه إيرلينج هالاند.

إيمانويل بيتيت: صلاح هو الأعظم في تاريخ البريميرليج

أثار النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتيت، أحد أساطير آرسنال، جدلًا واسعًا بعدما وصف محمد صلاح بأنه "أعظم لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز"، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه منذ انضمامه إلى ليفربول.

وفي تصريحات نقلها موقع "توك سبورت" البريطاني، قال بيتيت: "محمد صلاح مذهل، إنه أعظم لاعب في تاريخ البريميرليج. لقد فاز بكل شيء مع ليفربول وكان لاعبًا رائعًا بالنسبة لهم".

وأضاف: "حتى لو لم تكن مشجعًا لليفربول، لا يمكنك إلا أن تستمتع بمشاهدته. هذا هو جوهر الدوري الإنجليزي – أن يضم أفضل اللاعبين في العالم".

إعجاب أسطوري بأسلوب لعب صلاح

لم يتوقف بيتيت عند هذا الحد، بل كشف عن رغبته في اللعب بجانب محمد صلاح لو كان لا يزال لاعبًا، حيث قال: "كنت أتمنى أن أكون زميله في الفريق بسبب الطريقة التي يلعب بها، بالإضافة إلى الرابط القوي الذي يمتلكه مع الجماهير والنادي".

مستقبل صلاح بين البقاء والرحيل

وحول مستقبل النجم المصري مع ليفربول، اختتم بيتيت حديثه قائلًا: "لا أعرف ماذا سيحدث له في نهاية الموسم، لكني آمل أن يبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز. هؤلاء هم اللاعبون الذين يجعلونني أرغب في متابعة المباريات".

تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير محمد صلاح، خاصة مع الشائعات المستمرة حول اهتمام الدوري السعودي بالتعاقد معه، لكن في الوقت الحالي، يستمر الفرعون المصري في كتابة التاريخ بإنجازاته الاستثنائية مع الريدز.