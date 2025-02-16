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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك هيجبلك فلوس منين.. عصام الحضري يفاجئ «زيزو» برسائل نارية

زيزو
زيزو
علا محمد

وجّه عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسائل قوية إلى أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "دي إم سي": "زيزو لاعب مميز ويمتلك عقلية أوروبية، ومن حقه أن يطلب المبلغ الذي يرغب فيه. إذا كان يريد 100 مليون جنيه، فعلى الزمالك أن يحقق البطولات التي يشارك فيها حتى يتمكن من دفع هذا الراتب. النادي سيحصل على الأموال من أين إذا لم يفز بالبطولات؟".

وأضاف: "لا يمكن أن تطلب 100 مليون جنيه بينما النادي لا يحقق أي بطولات! هذا الكلام لا ينطبق على زيزو فقط، بل على أي لاعب".

واختتم قائلًا: "أنا ضد أن يطلب أي لاعب 100 مليون جنيه، ولكن إذا أردت ذلك، فاحرص على تحقيق البطولات حتى يتمكن النادي من دفع راتبك"

الزمالك عصام الحضري زيزو الأهلي

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