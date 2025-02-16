إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالقليوبية

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالقرب من نزلة رشاح الخصوص بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري عند نفق الأمير نزلة الرشاح ووجود مصابين.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وسيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة، وإصابة 9 أشخاص في الإتجاه القادم من مسطرد إتجاه مدينة السلام، أمام نفق الأمير بالقرب من نزلة الرشاح بالخصوص وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتمكن رجال المرور من رفع اثار الحادث واعادة الحركة المرورية للطريق مرة اخري، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.