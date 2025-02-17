«الوزراء»: 1300 فرع مجمعات استهلاكية وسلاسل كبرى في معرض أهلا رمضان 2025

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ معرض أهلا رمضان 2025 يأتي بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، موضحًا أن معارض أهلا رمضان موجودة بالفعل على مستوى جمهورية مصر العربية في كافة المحافظات، معلقًا: «لدينا حتى الآن 115 معرضًا في مختلف المحافظات للتنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظات».

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه في إطار سياسة الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع وتوفير السلع خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم، فإن الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم مع السلاسل التجارية، حتى يكون هناك ركن في هذه السلاسل في معارض أهلا رمضان.

وتابع: «لدينا مع وزارة التموين 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، بالتالي هذه المعارض تتكامل مع معارض اليوم الواحد التي يتم تنظيمها في 110 فروع، لذا هي سياسة متكاملة تهدف لوجود أكبر عدد ممكن من المعارض على مستوى الجمهورية، كما أن الهدف الأساسي للدولة هو ضبط أسعار السلع وزيادة المعروض».