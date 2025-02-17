إيجبس 2025| عمرو أديب: وزير الطاقة السعودي حديث السوشيال ميديا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن وزير الطاقة السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز حديث مواقع السوشيال ميديا.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الاثنين، أنه رجل مؤثر في مجال الطاقة في العالم ومفتاح أهم مادة في العالم، متابعا أن هذا الرجل لديه حكمة عظيمة ويعلى مصلحة المملكة العربية السعودية.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن هذا الرجل يقف أمام المصريين في مؤتمر الغاز أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتجرد من كل الألقاب وعناصر القوة، إلا عنصر واحد، وهو حب مصر.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أن هذا الرجل يعبر بتلقائية حقيقية عن حب المملكة العربية السعودية للشعب المصري، مؤكدا أن مصر والسعودية على وفاق تمام والقرارات التي تصدر الأيام المقبلة خلفها قوة.