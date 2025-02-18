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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استقرار قبل رمضان| أسعار الدواجن اليوم.. وهذا موعد انخفاضها في الأسواق

الفراخ والبيض
الفراخ والبيض
خالد يوسف

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت حالة تذبذب خلال الاسبوع الماضي، كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء فوق مستوى الـ 90 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتسجل بـ 93 جنيهًا الآن، حيث تتأثر أسعار الدواجن والبيض كغيرهما من السلع بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقص في الأسواق.

جهود لخفض أسعار الدواجن بعد تخطي الكتكوت 56 جنيه

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكتكوت خلال هذه الفترة غير عادل، مشددا على وجود تحركات من قبل الدولة والشعبة لخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

وأكد "السيد"، في تصريحات له، أن سعر الكتكوت وصل إلى 56 جنيها، وهذا أمر غير مقبول، لافتا إلى أن السعر العادل له لا يتجاوز الـ 20 جنيها، وأن سعر الكتكوت في نهاية العام الماضي كان 25 جنيها.

موعد انخفاض أسعار الدواجن

صرح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، بأن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يعتبر أمرا طبيعيا، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تزايد الإقبال على الشراء فى ظل المناسبات المتلاحقة بالنسبة للمسلمين، إضافة إلى الإقبال الذي تشهده أيام احتفالات الأقباط بأعيادهم، والفترة التى تليها، مؤكدا أن كل هذه العوامل أثرت على السوق.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد زيادة معدلات الشراء للاستعداد لموائد الرحمن، وكذا تخزين الأسر فى منازلهم لسد احتياجاتهم خلال شهر رمضان، متوقعا أن تبدأ الاسعار في الانخفاض التدريجي بداية من منتصف مارس المقبل.

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 93 جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك ما بين 103 و105 جنيهات للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الامهات اليوم 68 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق متراوحة بين 78 و85 جنيها للكيلو، واستقر سعر الدواجن الساسو اليوم بين 95 و96 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر الدواجن البلدي اليوم بين 119 و120 جنيهًا للكيلو الواحد، في حين سجل سعر زوج الحمام 170 جنيهًا، وسعر كيلو البط 160 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

ـ سعر كيلو البانيه 205 جنيه للكيلو.

ـ كيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 75 جنيهًا.

- سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

ـ سعر كيلو الكبد والقوانص 110 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الأوراك فقد بلغ 105 جنيه للكيلو.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 140 والأسواق بين 150 و160 جنيهًا للطبق.

سجّل سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بين 150 و160 جنيهًا.

سجّل سعر البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 130 و135 جنيهًا.

أسعار الدواجن أسعار الفراخ استقرار قبل رمضان موعد انخفاضها في الاسواق

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