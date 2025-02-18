جامعتا بنها ولويفيل الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون لدعم قدرات الطلاب والباحثين

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وفد جامعة لويفيل الأمريكية الذي ضم الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية الأهلية، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور باول نورمان هوفمان نائب الرئيس الأكاديمى المشارك بجامعة لويفيل، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل، وذلك في إطار تعريف الطلاب البرامج التخصصية المشتركة بين الجامعتين.

وحضر اللقاء الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور كريم الدش نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية ، والدكتورة زينب فيصل عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور جمال عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن الزيارة تأتي في إطار اتفاقية التعاون الأكاديمي بين الجامعة و جامعة لويفيل الأمريكية، التي تتضمن إنشاء برامج درجات مزدوجة في تخصصات الهندسة المختلفة، وذلك فى إطار رؤية واستراتيجية جامعة بنها فى الإنفتاح على العالم، ودعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس بالجامعة، بما يخدم في النهاية جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.

وأضاف "الجيزاوي" أنه سيتم عقد ندوة مع طلاب كليات الهندسة بشبرا وبنها بمختلف التخصصات، لتعريفهم ببرامج الشراكة الجديدة لمرحلة البكالوريوس، ومنح التدريب الصيفى، والرد على استفساراتهم، ، وسيتم عقد لقاء مع طلاب التخرج والخريجين الجدد لعرض فرص دراسة الماجستير والدكتوراة بجامعة لويفيل.

جدير بالذكر أن جامعة بنها كانت قد وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة "لويفيل" الأمريكية عام 2022 م.