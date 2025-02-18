بسعر معقول.. هاتف جديد من ريلمي سيقلب الموازين

أطلقت شركة Realme سلسلة P3 من الهواتف الذكية بإطلاق Realme P3 Pro و P3x في الهند. . يتميز P3 Pro، الذي يخلف Realme P2 Pro العام الماضي ، بشاشة منحنية رباعية وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن سريع وشريحة Snapdragon 7.

مواصفات ومميزات Realme P3 Pro



يعد هاتف Realme P3 Pro هاتفًا متينًا يتمتع بهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/69. وفيما يتعلق بالتصميم، يتميز إصدار Nebula Glow من الهاتف بأول لوحة خلفية من الألياف المضيئة متغيرة اللون في العالم والتي تتوهج في الظلام.

في المقدمة، يحتوي Realme P3 Pro على شاشة AMOLED رباعية الانحناء مقاس 6.83 بوصة توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتزًا وسطوع ذروة 1500 شمعة وتعتيم PWM 3840 هرتزًا. وهو مزود بشريحة Snapdragon 7s Gen 3 وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x ووحدة تخزين UFS 3.1.

يتميز الهاتف بتقنية GT Boost، التي تم تطويرها بالتعاون مع Krafton، مما يضمن تشغيل الألعاب بمعدل 90 إطارًا في الثانية مع إطارات AI Ultra-Steady ومحرك Hyper Response وAI Ultra Touch Control وAI Motion Control أثناء تشغيل BGMI.

يحتوي P3 Pro على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات. وللتحكم في الحرارة، يتضمن نظام تبريد Aerospace VC مع غرفة بخار واسعة تبلغ مساحتها 6050 مم².

بالنسبة لصور السيلفي، يحتوي Realme P3 Pro على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وتحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا رئيسية Sony iMX896 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS وعدسة مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل. يقدم الهاتف ميزات أخرى، مثل ماسح بصمات الأصابع في الشاشة، ومكبرات صوت مزدوجة، وواجهة Realme UI 6 المستندة إلى Android 15.

سعر Realme P3 Pro وتوافره

يأتي هاتف Realme P3 Pro بسعر تنافسي في الهند، مما يعكس ميزاته المتميزة. ويأتي بإصدارات 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، والتي يبلغ سعرها 23999 روبية، و24999 روبية، و26999 روبية على التوالي.

يمكن شراء الهاتف بخصم نقدي بقيمة 2000 روبية أو عرض استبدال بقيمة 2000 روبية، والذي يمكن دمجه مع ما يصل إلى 6 أشهر من أقساط EMI المجانية. ومن المقرر طرح الجهاز للبيع في 25 فبراير.