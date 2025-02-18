محكمة الأسرة تُلزم أب بدفع 1900 جنيه نفقة طفلتيه بعد زيادة راتبه

قضت محكمة استئناف الأسرة ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بزيادة نفقة طفلتين بعد زيادة مرتب والدهما 200 جنيه.



وجاء منطوق الحكم بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها لكل طفلة صغيرة 200 جنيه ليصبح كل طفلة تتحصل على 950 جنيه بإجمالي 1900 جنيه، للصغيرتين من تاريخ رفع الدعوى وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و75 جنيه، مقابل أتعاب المحاماه وأعفته من الرسوم القضائية.



وتقدمت زوجة بطلب زيادة نفقة طفلتيها، أمام محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة ضد طليقها بعد تقديم بيان بدخله الشهري، وزيادة راتبه.



جاء في أوراق الدعوى ، أن الزوجة باعتبارها المدعية أقامت دعواها والتي طلبت في ختامها الحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب ، والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



وأضافت أوراق الدعوى، أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين بنوعيها 1500 جنيها بالسوية بينهما وحيث أن دخل المدعي عليه قد طرأ عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض إلا انه رفض.



ما دفع بها لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان ، وقدمت سننا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من محكمة الأسرة وصورة ضوئية من الحكم الصادر بالاستئناف وارفقت بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرتين.