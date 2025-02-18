موعد رؤية هلال شهر رمضان 2025.. متى أول أيام الشهر الكريم؟

موعد رؤية هلال رمضان 2025.. تعد رؤية هلال شهر رمضان من أبرز الأشياء التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء مصر ويبحثون عنها على محركات البحث، حيث باتت أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام شهر رمضان 2025 م – 1446.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور طه رابح، عن الموعد الفلكي المتوقع لولادة هلال شهر رمضان لعام 1446 هـ، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة حول موعد رؤية الهلال.

وسيتم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1446 هـ، يوم الجمعة الموافق 28 فبراير.

وأوضح الدكتور طه، أنه ووفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، فإن هلال شهر رمضان لعام 1446 هـ سيولد يوم الجمعة 28 فبراير 2025م في الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي، وهو الموعد الذي يوافق يوم الرؤية في معظم الدول الإسلامية.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر رمضان سيظل مرئيًا بعد غروب الشمس في مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، بينما في القاهرة ستظل رؤيته لمدة 37 دقيقة، وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية، يتراوح بقاء الهلال في السماء بين 34 و 37 دقيقة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، تختلف مدة رؤية الهلال بعد غروب الشمس، حيث تتراوح بين 20 و 44 دقيقة. وبناءً على هذه الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون يوم السبت 1 مارس 2024م هو أول أيام شهر رمضان المبارك 1446 هـ.

يُذكر أن هذه الحسابات تعد توجيهًا فلكيًا، بينما ستظل رؤية الهلال الشرعية في يوم 28 فبراير 2025م هي الأساس لتحديد بداية شهر رمضان 2025.