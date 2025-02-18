قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلحق قبل ما تخلص.. بدء حجز تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
موعد رؤية هلال شهر رمضان 2025.. متى أول أيام الشهر الكريم؟
أستاذ قانون دولي: إسرائيل تسعى للهروب من العدالة بتجريم توثيق جرائم حربها
موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف
وسط استقبال المصريين بأعلام مصر وفلسطين.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مدريد| فيديو
الإحصاء: 3.1 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا خلال عام 2024
الجيش السوداني يحقق تقدما إستراتيجيا في جنوب كردفان والخرطوم بحري
مصر وكرواتيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسلام الإقليمي
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط
وزيرة التضامن: توفير 4 وحدات سكنية للأسر المضارة من حادث انهيار عقار كرداسة
تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة.. والأرصاد: لاننخدعو بالدفء نهارا
وزارة الأوقاف ترصد 110 آلاف جنيه جوائز للمسابقة البحثية لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2025.. متى أول أيام الشهر الكريم؟

استطلاع هلال شهر رمضان
استطلاع هلال شهر رمضان
إسلام خالد

موعد رؤية هلال رمضان 2025.. تعد رؤية هلال شهر رمضان من أبرز الأشياء التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء مصر ويبحثون عنها على محركات البحث، حيث باتت أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام شهر رمضان 2025 م – 1446.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور طه رابح، عن الموعد الفلكي المتوقع لولادة هلال شهر رمضان لعام 1446 هـ، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة حول موعد رؤية الهلال.

وسيتم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1446 هـ، يوم الجمعة الموافق 28 فبراير.

وأوضح الدكتور طه، أنه ووفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، فإن هلال شهر رمضان لعام 1446 هـ سيولد يوم الجمعة 28 فبراير 2025م في الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي، وهو الموعد الذي يوافق يوم الرؤية في معظم الدول الإسلامية.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر رمضان سيظل مرئيًا بعد غروب الشمس في مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، بينما في القاهرة ستظل رؤيته لمدة 37 دقيقة، وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية، يتراوح بقاء الهلال في السماء بين 34 و 37 دقيقة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، تختلف مدة رؤية الهلال بعد غروب الشمس، حيث تتراوح بين 20 و 44 دقيقة. وبناءً على هذه الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون يوم السبت 1 مارس 2024م هو أول أيام شهر رمضان المبارك 1446 هـ.

يُذكر أن هذه الحسابات تعد توجيهًا فلكيًا، بينما ستظل رؤية الهلال الشرعية في يوم 28 فبراير 2025م هي الأساس لتحديد بداية شهر رمضان 2025.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال رمضان رؤية هلال شهر رمضان رمضان 2025 موعد رؤية هلال رمضان 2025 رؤية هلال رمضان 2025 ولادة هلال شهر رمضان لعام 1446

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الملك عبد الله

عملية جراحية.. الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفى

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

بطاقة شخصية

احذرها.. 5 غرامات مالية تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

صيام الفوائت

ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد

الحادث بسانت كاترين

مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي في حادث تصادم بسانت كاترين

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل طلاب وطالبات غزة بالمرحلة الثانوية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل طلاب وطالبات غزة بالمرحلة الثانوية.. صور

الدكتور أحمد بيبرس، الأستاذ بجامعة الأزهر

بيبرس لأئمة وباحثي ألمانيا: التعصب والجهل أهم أسباب فوضى الفتوى الإلكترونية

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش دور القبلة في وحدة الأمة الإسلامية

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش دور القبلة في وحدة الأمة الإسلامية

بالصور

لو عندك إمساك وانتفاخ.. مش هتصدق فوائد كوب الخميرة واللبن قبل النوم

فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك

رمضان 2025 .. وفاء عامر وحورية فرغلي في صراع مشوق بمسلسل "بنات همام"

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

هل تعاني من النعاس المفرط؟ أسباب محتملة لهذا الشعور المستمر

هل تعاني من النعاس المفرط؟ تعرف على الأسباب المحتملة لهذا الشعور المستمر
هل تعاني من النعاس المفرط؟ تعرف على الأسباب المحتملة لهذا الشعور المستمر
هل تعاني من النعاس المفرط؟ تعرف على الأسباب المحتملة لهذا الشعور المستمر

طعم لا يقاوم .. وصفة الكوسة بالبشاميل

كوسا بالبشاميل
كوسا بالبشاميل
كوسا بالبشاميل

فيديو

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية تنتقد تصريحات سفير الاحتلال بأمريكا ضد مصر

أحمد سعد

ألف تحية للناس الحقيقية .. حكاية أغنية حققت ملايين المشاهدات ووزير الطاقة السعودي عبر بها عن حبه لمصر

وصية حسين صدقي

طالب أولاده بـــ.حرق أفلامه إلا واحدا … وصية حسين صدقي الغريبة

هيدي كرم وبنات الصعيد

هيدي كرم تتصدر التريند بعد حديثها عن بنات الصعيد.. ايه الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

المزيد