اكتشف أسرار وكنز «الفسيفساء» .. ورشة عمل أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

يُنظم المتحف اليوناني الروماني ورشة عمل أثرية عن الفسيفساء، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بقاعة محاضرات المتحف، وذلك في إطار الدور التثقيفي للمتحف.

أوضحت إدارة المتحف اليوناني الروماني أنه سيتم شرح قطع الفسيفساء المعروضة داخل المتاحف، وكيفية نقلها من موقعها الأصلي وتسجيلها لتصبح جاهزة للعرض المتحفي.

وأشارت إدارة المتحف إلى أن الورشة تستهدف طلاب كليات الآثار والسياحة والمتخصصين في المجال الأثري، لإثراء معلوماتهم وإطلاعهم على قيمة الفسيفساء وأهميتها.

وسيتضمن برنامج الورشة:

- اليوم الأول: محاضرة بعنوان “فن الفسيفساء بين الاكتشاف والتوثيق”.

- اليوم الثاني: تطبيق عملي بالمتحف اليوناني الروماني، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لفيلا الطيور بالمسرح الروماني.

بدأت فكرة إنشاء المتحف اليوناني الروماني في عام 1891م، عندما فكر عالم الآثار الإيطالي “جوزيبي بويتي” في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية، للحفاظ على تاريخها الثقافي، خاصة بعد إيداع تلك المكتشفات بمتحف بولاق بالقاهرة.

ثم قام المهندس الألماني “ديرتيش” والمهندس الهولندي “ليون ستينون” ببناء مبنى المتحف الحالي على طراز المباني اليونانية، وتم افتتاح المتحف لأول مرة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في “26 سبتمبر عام 1895م”.